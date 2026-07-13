哈萨克斯坦上半年新车销量超10.5万辆 长安汽车增长近九成

哈萨克斯坦汽车工业联盟主席阿娜尔·玛卡舍娃指出，虽然整体销量变化不大，但市场内部结构正在发生明显调整。随着竞争不断加剧，消费者对车辆价格、智能化配置以及售后服务水平提出了更高要求。

“市场变化不仅体现在销量规模上，也体现出企业适应消费者需求变化的能力。”玛卡舍娃表示。

从6月份单月销量来看，雪佛兰以3,117辆的成绩位居品牌销量榜首；现代以3,034辆紧随其后；长安汽车销量同比实现翻番，以2,565辆的成绩升至第三位。排名前五的品牌还包括奇瑞（1,996辆）和哈弗（1,677辆）。此外，江汽、起亚、捷途、丰田和吉利也进入销量前十。

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从今年上半年整体销售情况来看，雪佛兰继续保持市场领先地位，累计销量达到17,586辆；现代销量为17,247辆，位列第二；起亚以12,332辆排名第三。长安汽车销量同比增长89.2%，达到9,471辆，升至第四位；奇瑞以8,143辆的销量位列第五。

车型方面，雪佛兰科沃兹（Cobalt）成为上半年最畅销车型，累计销量达到16,370辆。现代途胜以8,601辆位居第二，起亚狮铂拓界（5,200辆）、长安CS55 Plus（4,017辆）以及现代沐飒（3,119辆）分别位列其后。

统计数据显示，仅2026年6月，哈萨克斯坦官方汽车经销商共售出21,861辆新车，同比增长12.5%。去年同期，该数字为19,426辆。

分析显示，在经历连续两年的创纪录增长后，哈萨克斯坦新车市场增速有所放缓，但消费者购车需求仍保持较高水平。与此同时，市场竞争持续升温，新兴汽车品牌正在多个细分领域加快布局，并不断提升自身市场份额。