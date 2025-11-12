卡拉干达州上半年接待超20万游客 吸引投资190亿坚戈

卡拉干达州州长叶尔玛甘别特·布列克帕耶夫在国家新闻发布中心举行的新闻发布会上通报了这一数据。

据布列克帕耶夫介绍，旅游业已成为卡拉干达州服务业的主要推动力之一。落实国家元首的相关指示，为地区旅游基础设施的发展注入了强劲动力。

目前，在布哈尔吉饶和巴尔喀什方向上正建设多个新项目。

在巴尔喀什，当地社会企业公司已通过投资机制向投资者提供了两块土地，用于建设疗养院和酒店。同时，正在推进旅游产业区的建立工作：项目用地已确定，发展概念正在制定中，交通道路、电力及供水线路已陆续铺设。

随着卡拉干达—巴尔喀什公路改造工程的完成，该地区的交通可达性显著提高，使新建的产业区对投资者更具吸引力。不久后，巴尔喀什机场的现代化改造也将竣工，届时机场吞吐能力将提升至每小时80名旅客，航线网络也将进一步扩大。

另一个重要的旅游发展方向是卡尔卡拉勒地区。在当地的“布格勒”休闲区，占地75公顷的现代旅游综合体正在建设中，目前工程正处于基础设施施工阶段。

此外，卡拉干达市新开设了VISIT QARAGANDA旅游信息中心，旨在提升该地区在国内外市场的知名度与吸引力。

“今年旅游业吸引的投资额达到190亿坚戈，比去年增长10.9%。酒店与度假设施数量增加13.1%，达到277家。游客数量也同比增长29.2%，上半年共有超过20万人到访。”——州长叶尔马甘别特·别列克帕耶夫表示。

【编译：达娜】