上半年超236万人接受免费癌症筛查 1837例确诊

癌症在早期阶段可能长期没有明显症状，因此，即使身体没有出现不适，及时参加筛查对于早期发现疾病也十分重要。今年前6个月，已有超过236万名哈萨克斯坦民众接受相关检查。

目前，哈萨克斯坦面向目标人群免费开展三类癌症筛查，分别用于早期发现乳腺癌、宫颈癌和结直肠癌。

筛查结果显示，共确诊乳腺癌1238例、结直肠癌372例、宫颈癌227例，合计1837例。

哈萨克斯坦卫生部表示：“如果在筛查过程中发现疑似异常，并不意味着患者已经患癌。患者会被转诊接受进一步诊断检查，只有经过全面检查后，医生才能确认或排除癌症。”

卫生部指出，定期接受筛查有助于在早期阶段发现高风险病变。2021年至2025年，哈萨克斯坦在Ⅲ至Ⅳ期才被发现的癌症病例占比已从34.9%下降至32%。

“过去5年，全国已有超过1400万人次接受癌症筛查，每年筛查覆盖率提高了13.5%。”卫生部表示。

卫生部门提醒民众不要推迟预防性检查，应按照规定时间接受筛查。即使身体感觉良好，早期诊断也有助于及时发现疾病并尽早开始必要治疗。