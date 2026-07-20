全国上半年新建30所学校和30所幼儿园

（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦国家统计局消息，2026年1月至6月，全国建筑工程总额同比增长15.2%，达到4.0721万亿坚戈。

从施工主体看，私营建筑企业完成的工程量占全国总量的91.1%，外资企业占8.3%，国有企业占0.6%。

建筑工程量增长主要得益于各类设施建设和维修工程增加22.5%。

按工程类型划分，公路、铁路和地铁建设占比最高，达到24.2%；非住宅建筑占21.5%；住宅建筑占13.2%。

全国17个地区建筑工程量实现增长。其中，乌勒套州增长3.3倍，增幅居首。克孜勒奥尔达州增长31.3%，阿拜州增长31%，巴甫洛达尔州增长29.6%，库斯塔奈州增长26%，突厥斯坦州增长25.5%，东哈萨克斯坦州增长22.3%，阿特劳州增长19.7%，西哈萨克斯坦州增长17.1%，江布尔州增长13.4%。阿拉木图市和奇姆肯特市分别增长22.5%和12.9%。

今年上半年，全国新投入使用住宅面积为846.67万平方米，同比增长6.7%。其中，多户住宅面积为575.46万平方米，独立住宅面积为268.99万平方米。

私营开发商交付的住宅面积达到808.82万平方米，占总量的95.5%，其中居民个人建设住宅面积为285.03万平方米。

教育和医疗领域方面，上半年全国新投入使用30所普通学校，可提供16640个学位；30所学前教育机构，可提供3297个学位。此外，还新建3所门诊医疗机构，每班次可接诊105人，并建成一座拥有120张床位的医院附属楼。