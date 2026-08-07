上半年6部国产影片在全国公映 国家持续推动电影产业发展

（哈萨克国际通讯社讯） 据哈萨克斯坦文化和信息部消息，今年以来，哈萨克斯坦持续推进国家电影产业发展，在政府支持下，新电影项目不断推出，国产影片上映规模持续扩大，动画产业也保持稳步发展。

2026年上半年，共有6部获得国家支持拍摄的国产影片在全国院线公映，分别为《催眠》（Гипноз）、《来自天堂的车票》（Билет из рая）、《秋风》（Осенний бриз）、《库特》（Құт）、《阿比勒》（Әбіл）以及纪录片《献给她父亲、我的曾祖父、她祖父的姜饼》（Пряники для ее отца, моего прадеда, ее деда）。

其中，《献给她父亲、我的曾祖父、她祖父的姜饼》这部纪录片进入全国影院公映，被认为是哈萨克斯坦电影产业发展的重要进展，为更多作者电影走向大众市场创造了条件。

与此同时，多部新电影项目正稳步推进。在国家电影支持中心资助下，《教师》（Мұғалім）和《我的小儿子在哪里？》（Кенжем қайда?）两部影片已完成制作。目前，全国共有23个电影项目处于制作阶段，其中21个计划于今年年底前完成。此外，通过公开评选，又有18个电影项目获得国家资金支持。

文化和信息部表示，发展国产动画是当前电影产业的重要方向之一。经过“哈萨克动画”（Қазақанимация）创意项目评选，共有10个动画项目入选。有关项目将进一步丰富儿童及家庭题材内容，并通过现代动画形式讲述更多具有哈萨克斯坦特色的故事，塑造本土原创角色。

在电影文化遗产保护方面，哈萨克斯坦继续推进经典影片数字化和修复工作。今年以来，《儿子的归来》（Возвращение сына）、《再见，梅杰乌》（До свидания, Медеу）、《鼓声响起》（Звучит там-там）、《金角》（Золотой рог）和《歌声在召唤》（Песня зовет）等影片已完成数字化转换，《阿勒帕梅斯去上学》（Алпамыс идет в школу）和《不安的清晨》（Тревожное утро）两部影片完成修复。

此外，自今年年初以来，相关部门共受理影片公映许可证申请1539件，其中1344件获得批准。文化和信息部表示，此举旨在进一步规范电影市场秩序，确保相关法律法规得到有效落实。