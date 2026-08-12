上半年727名劳动者因生产安全事故受伤

（哈萨克国际通讯社讯）2026年上半年，哈萨克斯坦各企业共有727名劳动者因与工作相关的生产安全事故受伤，较去年同期增加24.5%。

据哈萨克斯坦劳动和社会保障部消息，重伤人数同样有所增加，从去年同期的409人增至今年的476人，同比增长16.4%。

针对这一情况，国家劳动监察委员会已向全国超过50万家用人单位发出建议，要求进一步加强劳动安全和职业健康保障工作。

该部门表示：分析显示，造成生产安全事故的主要原因包括安全作业组织不到位、缺乏对安全要求执行情况的监督、使用存在故障的设备，以及在开展高风险作业过程中违反相关规定。此外，对安全培训和员工教育流于形式，未配备或未使用个人防护用品，以及对工作场所安全状况监督不足，也是导致事故发生的重要原因。

劳动和社会保障部建议用人单位加强劳动安全和职业健康内部监督，包括定期对员工开展培训、安全指导和知识考核，确保员工及时接受规定的健康检查，提供符合要求的个人和集体防护装备，同时识别职业风险并采取措施降低相关风险。

用人单位还应依法规范劳动关系，及时将劳动合同相关信息录入统一劳动合同登记系统，并依法为员工办理生产安全事故强制保险。

未成年劳动者权益保护也应得到特别重视。按照相关规定，禁止安排未满18周岁的劳动者从事重体力、有害和危险工作，同时限制其从事夜间及加班工作。

发生与工作相关的生产安全事故后，用人单位有义务立即向伤者提供急救，保护事故现场，并按照法律规定组织事故调查。同时，应在事故发生后24小时内向国家劳动监察部门相应地区机构报告。