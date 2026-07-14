上半年商品出口额达304亿美元

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦副总理兼国家经济部部长赛热克·朱曼哈林在政府会议上介绍了今年上半年全国对外贸易和工业生产情况。

赛热克·朱曼哈林表示，今年1月至5月，哈萨克斯坦对外贸易额达563亿美元。其中，商品出口304亿美元，加工制成品出口118亿美元；商品进口260亿美元，贸易顺差保持在44亿美元以上。

他说，加工业继续成为推动经济增长的重要引擎。

- 工业产值增长9.8%，较今年1月至5月提高0.8个百分点，全国17个地区实现增长。政府将继续实施积极的经济增长政策。 - 赛热克·朱曼哈林说。

此外，为支持重点产业发展，截至目前，政府已向“拜特列克”国家控股公司拨付预算资金3980亿坚戈，占计划拨付1万亿坚戈的39.8%。目前，该控股公司已累计为总额5.1万亿坚戈的项目提供融资。

赛热克·朱曼哈林还表示，国家经济部已完成覆盖所有主要原材料领域的10项专项行业分析。

在此基础上，已筛选出涵盖冶金、油气化工、煤化工和农工综合体等领域的231个重点投资项目，并制定了200家国际领先企业名单，作为潜在战略合作伙伴。

他说，自今年3月启动相关工作以来，已有40家国际企业表达合作意向。未来几个月，哈方将与各重点领域的潜在战略合作伙伴启动具体谈判。