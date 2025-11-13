上半年旅游服务出口增长18% 中国游客助推旅游收入大幅增长

其中，中国游客带来的旅游收入增长50%，达到1.92亿美元。

哈萨克旅游（Kazakh Tourism）国有股份公司代理董事长达尼耶勒·赛尔詹吾勒表示，预计2024年全年旅游服务出口额将达到26亿美元。

—旅游业为国家经济带来外汇收入。中国游客使用人民币，德国游客消费欧元——这就是我们旅游服务的直接出口。当前，旅游业在国民生产总值中所占比例还不高，而在发达国家，这一指标可达GDP的10%，相当于200亿至300亿美元。因此，发展入境旅游的主要目标，是吸引来自海外的收入，并让这些收益惠及本国民众和当地企业。-赛尔詹吾勒说。

他指出，旅游业的不同方向有着各自的意义。国内旅游被视为一项社会性活动，旨在促进民众休息和身心恢复。据他介绍，人们需要在假期中休息和康复，这既是恢复精力的机会，也有助于提高生活质量。他强调，正因为如此，许多居民会选择前往阿拉湖、巴尔喀什湖等地度假。

据此前报道，意大利最受欢迎的旅游节目之一 《Donnavventura》 在本季特别拍摄了以哈萨克斯坦为主题的专辑。该节目播出已逾五年，一直致力于向全球观众介绍世界上最美丽的地区。

【编译：阿遥】