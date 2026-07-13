哈萨克斯坦上半年GDP增长4.1% 非原材料领域成为主要增长动力

非石油领域继续发挥经济增长主要支撑作用。根据国家经济部评估，该领域增速超过5%。尽管受石油开采量同比减少8.4%的影响，但在实体经济增长5.1%以及服务业增长3.5%的带动下，哈萨克斯坦经济整体仍保持增长态势。

非原材料行业继续成为经济发展的重要动力。加工制造业、建筑业、贸易业和交通运输业为GDP增长贡献了80%以上的增量，并保持较快增长速度。

其中，建筑业依然保持领先增长势头。上半年，全国建筑工程量同比增长15.2%，共建成并投入使用住房850万平方米，同比增长6.7%。

加工制造业生产规模持续扩大。报告期内，该行业产值同比增长9.8%，达到16.2万亿坚戈，超过采矿业同期15.9万亿坚戈的产出水平。

尽管占加工制造业比重超过40%的冶金行业增速有所放缓，但其他制造业领域的快速增长有效弥补了相关影响。其中，成品金属制品产量增长39.9%，汽车制造业增长31.6%，医药产品生产增长43.6%，化学产品增长20.7%，橡胶及塑料制品增长21.8%，建筑材料生产增长14.1%，食品加工行业增长14.7%。

与此同时，经济其他领域也保持积极增长态势。其中，贸易领域增长5.7%，农业增长4.4%，通信服务业增长4.3%。

交通物流领域实现增长7.1%。据统计，该领域增长主要得益于辅助性交通服务增长14%，以及铁路货运量和公路货运量分别增长4.9%和11.4%。

此外，固定资产投资保持较高活跃度，全国固定资产投资总额同比增长9.6%。其中，信息和通信领域投资增长2.3倍，电力供应领域增长61.4%，加工制造业增长33.3%，农业增长24.6%，交通运输领域增长11.6%。

总体来看，非原材料行业持续增长以及投资活动保持活跃，正在为哈萨克斯坦经济稳定发展和产业结构优化提供重要支撑。