Made in Kazakhstan:国产商品竞争力不断提升 进口依赖度持续下降

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦贸易和一体化部部长阿尔曼·沙卡利耶夫4日在政府会议上表示，今年上半年，哈萨克斯坦国内商品流通额同比增长15.3%，达到36.2万亿坚戈。

据介绍，商品流通增长主要由食品销售带动，食品类商品流通额同比增长近30%。

与此同时，哈萨克斯坦农产品加工企业国际市场竞争力持续增强。今年1至5月，食品出口额同比增长34.4%，达到16亿美元。

沙卡利耶夫表示，随着国产商品竞争力不断提升，国内市场对进口商品的依赖程度持续下降。目前，进口商品占国内市场的比重已降至14.7%，哈萨克斯坦能够满足国内市场对大多数基础商品的需求。

在支持国产商品方面，贸易和一体化部持续完善市场推广机制。与国家分析中心合作，引入现代消费营销工具，在大型商超设立“哈萨克斯坦制造”标识，将国产商品摆放在客流量较大的区域，并为新品牌设置专门货架和“绿色货架”，提高国产商品市场知名度和销售量。

与此同时，Kaspi、Halyk Market、Clever、TEEZ等本土电商平台也正逐步推广相关做法，扩大国产商品线上销售渠道。

此外，政府还通过立法禁止商业零售企业无正当理由拒绝与本国生产企业签订供货合同，并与大型零售企业建立年度合作备忘录机制，明确推广国产商品的具体责任。

为进一步畅通产销对接，政府计划于今年年底前推出QazTrade Retail数字平台，实现本国生产企业与零售网络直接对接，为国产商品拓展销售渠道提供数字化支撑。