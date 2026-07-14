上半年共和国预算收入增长24.6% 超54万人纳入正规经济体系

他说，不含财政转移支付，共和国预算收入达8.5万亿坚戈，完成年度计划的100.6%，同比增加1.7万亿坚戈，增长24.6%。

同期，税收收入达到8.3万亿坚戈，完成计划的100.3%，同比增长29%，增加超过1.9万亿坚戈。

叶尔詹·比尔詹诺夫表示，预算收入增长主要得益于主要出口商品价格上涨、对外贸易活跃度提升以及国内经济活动持续增强。此外，电子发票信息系统数据显示，全国商品销售额同比增长近12%，增加10.8万亿坚戈。

他还介绍，今年以来，全国约54.6万名此前未登记注册的自然人完成合法登记，正式纳入正规经济体系。包括自雇人员在内，全国市场主体总数已达290万个，较年初增加49.9万多个；增值税纳税人数量增加2.23万个，达到15.82万个。

他说，这表明税制改革不仅是财政增收的重要工具，也是推动经济活动脱离“灰色经济”、促进经营主体规范发展的重要举措。

此外，今年上半年，政府已完成各级教育机构国家订单资金拨付，并持续推进社会领域财政资金监管数字化。目前，全国78%的公立和私立学校已实现数字化管理，100%由社会医疗保险基金资助的医疗机构已接入统一门户“Qalqan”。