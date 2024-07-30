阿拉木图市上半年社会经济发展成果斐然

会晤期间，多萨耶夫向托卡耶夫总统汇报了阿拉木图市2024年上半年社会经济发展情况总结。

报告期内，阿拉木图市投资领域成果斐然：

固定资本投资增长15.8%，达到7148亿坚戈；

私人投资增长21.1%，其中增长最明显的是IT行业，以及旅游业、制造业、医疗保健和交通运输业，预计年底前将获得投资2万亿坚戈；

自2024年年初以来，已新增就业岗位3.27万个，其中 75% 是永久性工作。

市长还介绍了为实现公共交通现代化和符合环保要求而采取的措施。据其介绍，2024年阿拉木图市环保公共交通占比将提高到70%。而去年这一数字为53.7%。年底前，地方预算将采购600辆燃气公交车、100辆电动公交车、112辆无轨电车。此外，该市的无轨电车系统也将进行全面更新。

总统还听取了市长关于城市高地区域供水储备计划任务的实施情况。该方向的工作将在7月内结束，6处新建供水井和总长度1.5公里的管道将交付使用，这将显著提升当前供水系统的能力，确保麦迪奥高低区域5万户居民的日常供水。

多萨耶夫强调指出，市政府高度关注公共基础设施发展。今年将完成4个医疗卫生急救中心建设和12个诊所的全面修缮工作。此外，到今年年底，还将新建11个急救中心和诊所。今年6月，“胎儿手术”试点项目在阿拉木图围产期和儿童心脏外科中心实施。该项目在国内尚属首次。

会谈期间，国家元首还听取了关于改善学校数量不足情况的汇报。市长表示，截至年底前将完成可容纳3700名学生的8所公立学校的建设，此外，还将有10所可容纳6400名学生的私立学校在年内开业。

根据会谈结果，托卡耶夫总统向市长就发展加工业、在促进经济多元化框架下加强对中小企业的支持等问题，下达了一系列具体的工作任务。

【编译：木合塔尔·木拉提】