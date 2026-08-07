上半年哈萨克斯坦电视机产量增长近三倍

数据显示，这是自2015年以来上半年最高的产量数据。然而，目前的产量仍远低于十年前的历史最高水平。例如，2013年哈萨克斯坦的电视机产量约为58万台。

在创下历史新高后，电视生产行业开始下滑。2021年至2023年，电视年产量仅为9000至12000台。这主要是由于进口产品竞争加剧、零部件成本上涨，以及多家国内制造商倒闭所致。

自2024年以来，该行业持续复苏。当年，产量增长了4.6倍，达到4.35万台。2025年，产量再次增长3.1倍，达到13.49万台。这一增长主要得益于位于阿拉木图的小米电视组装厂和位于卡拉干达州萨兰的三星电视组装厂的投产。

与此同时，国内市场对进口的依赖程度正在逐步降低。2026年1月至5月，国内生产满足需求的份额从2.7%上升至18.2%。在此期间，产量增长了3.2倍，而进口量减少了2.5倍，达到44.01万件。进口产品份额从97.3%下降至81.8%，达到2015年以来的最低水平。

然而，哈萨克斯坦市场上的电视机大部分仍然依赖进口。今年前5个月统计，电视机的出口和转口量增长了2.7倍，达到19.23万台。与此同时，国内市场销量下降了3.1倍，至34.59万台。

尽管国内生产蓬勃发展，但零售价格却在上涨。2026年6月，电视机价格较去年同期上涨了37.5%，较年初上涨了15.8%。

据专家分析，这是因为哈萨克斯坦的电视机生产仍处于发展阶段。由于显示屏、处理器和存储芯片等关键部件依赖进口，设备成本仍然受全球电子元件市场价格、汇率和物流成本的影响。此外，人工智能产业和数据中心对存储芯片日益增长的需求也推高了价格。