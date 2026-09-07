哈萨克斯坦上半年民事诉讼申请超50万份 创十余年来同期新高

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦民事法律纠纷数量近年来明显增加。据哈萨克斯坦总检察院法律统计和特别登记委员会数据，2026年上半年，全国个人、法人及企业共向法院提交约50.61万份民事诉讼申请，同比增长约三分之一，创2015年以来同期最高水平。

阿拉木图占全国诉讼申请约四分之一

从地区分布来看，阿拉木图市民事诉讼申请数量居全国首位。2026年1月至6月，该市共提交12.26万份申请，同比增长32.1%，约占全国总量的四分之一。

其他地区的申请数量明显低于阿拉木图。其中，奇姆肯特市为4.42万份，阿斯塔纳市为3.57万份。乌勒套州和北哈萨克斯坦州数量最少，分别为6100份和7400份。地区间的差异一定程度上与人口规模有关。

数据显示，自2020年以来，哈萨克斯坦全年民事诉讼申请数量持续增长。五年间，申请数量从47.41万份增至84.51万份，接近翻番，年度增幅保持在2%至19.5%之间。

2024年和2025年的增长尤为明显，两年的绝对增量均超过11.5万份。这一趋势可能反映出通过司法途径维护民事权利的需求不断增加，同时需要通过法院解决的纠纷范围也在扩大。

合同纠纷超24万份 个人破产案件增至2.1倍

从民事诉讼的主要类型来看，诉讼程序案件是申请增长的主要来源。2026年上半年，此类申请约38.62万份，同比增长29.3%。

其中，涉及合同订立、变更或解除的诉讼申请超过半数，达到24.03万份。该类别还包括个人与银行之间的纠纷，相关案件达到13.5万份，同比增长59%。

第二类为通过支付令程序审理的无争议请求案件。这类案件通常由法官根据现有书面证据进行审理，例如债务追偿案件。今年上半年，此类申请由去年同期的4.62万份增至8.05万份，增幅达74.1%。其中一个主要原因是通过司法程序执行调解协议的做法更加普遍，相关案件数量增长至原来的2.1倍。

特别程序案件的主要目的并非解决双方争议，而是通过法院确认具有法律意义的事实。今年1月至6月，此类申请达到3.91万份，同比增长16.5%。

相关案件包括通过司法程序确认工龄、依法确认人员之间的亲属关系（父子关系）、确认接受遗产等。个人破产案件同样属于这一类别，其数量从6400件增至1.37万件，增长至原来的2.1倍。

逾九成已裁判案件支持原告诉求

统计数据还显示，并非所有提交法院的民事诉讼申请都会进入正式审理程序。部分申请可能被退回、拒绝受理，或根据管辖权移交其他法院。

2026年前两个季度提交的50.61万份申请中，有34.54万份、即68.3%正式立案。其中，最终作出裁判的案件略超过一半，共21.29万件。

在法院作出裁判的案件中，91.2%的案件结果有利于原告，共有19.41万份诉讼请求获得支持。近年来，这一比例始终保持在较高水平，介于84%至91%之间。

从长期趋势来看，民事案件立案数量与诉讼申请数量的变化基本一致，均呈逐年增长态势。与2020年相比，2025年正式立案的民事案件数量增长至原来的1.8倍，达到62.5万件。

相关统计显示，获法院支持和被驳回的诉讼请求绝对数量同时增加，主要与诉讼申请总体数量增长有关，而非对诉讼请求合理性的评判方式发生变化。总体而言，民事诉讼持续增加反映出法院系统面临的案件压力不断上升，同时民众通过司法途径维护自身权益的实践也日益普遍。