上半年哈萨克斯坦人口自然增长9.67万人

2025年上半年，哈萨克斯坦出生人口16.12万人，死亡人口6.46万人，自然增长率为9.67万人。

数据显示，出生率最高的是突厥斯坦州（每千人为21.94人）、曼格斯套州（20.98人）和奇姆肯特市（20.63人）。此外，死亡率最高的是北哈州（每千人11.67人）、东哈州（11.27人）和卡拉干达州（9.33人），这与这些地区人口的年龄结构有关。

今年上半年，全国结婚登记5.14万对，离婚登记2.15万对。

2025年1-6月，迁入人口为11267人，迁出人数为3518人。移民平衡为正，达7749人。与2024年同期相比，哈萨克斯坦迁出人口减少了49.5%，迁入人数减少了21%。哈萨克斯坦的移民交流主要集中在独联体国家。来自独联体国家的移民人口占比为82.2%，而前往独联体国家的人数占比为73.9%。

与2024年同期相比，国内移民数量增加了20.6%。跨地区移民人口实现正平衡的地区有四个：阿斯塔纳市36821人，阿拉木图市16934人，奇姆肯特市10838人，阿拉木图州5500人。

【编译：小穆】