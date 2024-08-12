上半年哈萨克斯坦药品生产额增长20%

其中，南部城市奇姆肯特的药品生产量最大，贡献了376亿坚戈，占全国总量的43%，同比增长46.9%。

除了奇姆肯特之外，卡拉干达州和阿拉木图州也跻身药品生产的领先地区。卡拉干达州的药品生产额为217亿坚戈，年增长率高达72%；而阿拉木图州则为153亿坚戈，同比下降了18.7%。此外，阿拉木图市的药品生产额为105亿坚戈，同比下降了21.1%。

尽管本地药品生产显著增长，但进口药品的数量也在同步增加。2024年1月至5月期间，哈萨克斯坦进口了13 900吨药品，总价值达到7.858亿美元。在数量上，进口药品同比增长了14.3%，而在金额上则增长了38.6%。

其中，从独联体国家进口的药品总量为5 200吨，总价值为6 500万美元。俄罗斯是主要供应国，提供了3 700吨药品，同比增加了49.1%。白俄罗斯和乌克兰也位列主要供应国之列。

而从非独联体国家进口的药品总量为8 700吨，总价值达到7.208亿美元。中国、德国和印度是哈萨克斯坦从非独联体国家进口药品的主要来源国，分别提供了1 400吨、1 200吨和1 200吨药品。法国和土耳其的药品进口量分别为632.2吨和582吨。

截至2024年6月，哈萨克斯坦的药品价格在月度基础上上涨了0.5%，同比上涨了11.2%。具体来说，阿斯塔纳的药品价格涨幅最大，为1.2%；而阿克莫拉州和阿拜州的涨幅最小，仅为0.1%。

在年同比数据中，所有地区的药品价格均有所上涨。阿斯塔纳、奇姆肯特和巴甫洛达尔州的药品价格涨幅分别为17.4%、14.7%和14.6%。相比之下，曼格斯套州的涨幅最小，仅为5.4%。

【编译：达娜】