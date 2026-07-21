上半年汽车产量同比增长35%

哈萨克斯坦工业和建设部长叶尔塞因·纳哈斯帕耶夫在政府会议上表示，2025年全国汽车产量超过17.1万辆，同比增长18%。

过去5年，哈萨克斯坦汽车制造业共吸引投资约4570亿坚戈，目前该行业就业人数已超过1万人。

与此同时，哈萨克斯坦正加快发展汽车零部件生产，以进一步提高国产化率。目前，本国企业已掌握轮胎、发动机零部件、蓄电池、客车金属部件、座椅和多媒体系统等产品的生产技术。

此外，保险杠、汽车线束、轮毂和涂料等零部件生产项目正在实施。

纳哈斯帕耶夫表示，为推动汽车零部件产业发展，哈萨克斯坦已通过机械制造和交通领域相关法律，并引入“工业集群”概念。目前，规模较大的工业集群主要分布在库斯塔奈、萨兰和阿拉木图。

他指出，汽车产业进一步发展直接取决于工程技术能力和专业人才储备。相关企业正持续投资工程能力建设、人才储备和专业人员培养，并与高校和职业院校合作实施双元制教育项目。

为吸引专业人才到各地区就业，相关企业还在改善劳动条件和社会保障，建设企业园区和宿舍，并实施“Nauryz Zhumysker”住房计划。