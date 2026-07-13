上半年肉类产量同比增长5.3%

数据显示，1月至6月，全国牲畜和家禽屠宰及销售量（按活重计算）为93.82万吨，按屠宰重计算为55.91万吨，同比增长5.5%。

同期，牛奶产量达到189万吨，同比增长2.4%；鸡蛋产量为23.8亿枚，同比增长7.9%。其中，农业企业孵化蛋产量增至8940万枚，接近上年同期的两倍。

截至2026年7月1日，哈萨克斯坦牛存栏量达934万头，同比增长5.8%；奶牛479万头，同比增长5.5%；羊2235万只，同比增长3.9%；山羊197万只，同比增长0.4%；生猪56.18万头，同比增长10.3%；马505万匹，同比增长7.4%；骆驼31.21万峰，同比增长3.6%；家禽4830万只，同比增长1.3%。

动物生产性能也有所提升。上半年，每头奶牛平均产奶1280公斤，同比增长1%；每只蛋鸡平均产蛋127枚，同比增长4.1%；绵羊平均产毛2.3公斤，与去年基本持平。

此外，上半年全国共繁育各类幼畜超过1287万头（只），其中犊牛273万头、羔羊765万只、马驹111万匹。统计数据显示，羊、马和骆驼死亡数量有所下降，但牛、生猪和山羊死亡数量较上年同期有所增加。