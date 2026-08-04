哈萨克斯坦上半年制造业产值突破16万亿坚戈

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦工业和建设部部长叶尔塞因·纳哈斯帕耶夫4日在政府会议上表示，今年上半年，哈萨克斯坦制造业保持较快增长，产值同比增长9.8%，达到16万亿坚戈；非资源产品出口同比增长14.6%，达到120亿美元。

据介绍，为支持本国制造业发展，政府持续完善国产商品采购机制。目前，在政府采购和受监管采购框架下，已与本国生产企业签订4.5万余份合同，总金额达820亿坚戈。

与此同时，萨姆鲁克-卡泽纳国家福利基金已签署286份长期协议和预购（Offtake）合同，总金额超过3900亿坚戈，为本土企业提供了稳定的市场需求。

工业和建设部数据显示，目前已有5323类商品被纳入优先采购目录；在矿产资源开发领域，已签订425份总额达1230亿坚戈的保障性采购合同。

政府支持措施有效提升了本土企业产能。其中，奇姆肯特变压器厂产能利用率提高至90%，塞梅市电缆及导线生产企业提高至72%，卡拉干达钢丝绳厂提高至71%。

纳哈斯帕耶夫表示，自2023年以来，哈萨克斯坦累计实施623个制造业发展项目，推动了一批过去国内尚未生产的新产品实现本地化制造，包括机车支撑梁、客车车身部件、重型汽车零部件、汽车座椅、多媒体系统、家用电器、直缝钢管、门窗型材、纤维水泥板、强化地板、暖气片等产品。

为进一步支持本土制造业发展，哈萨克斯坦还对来自第三国的水泥、石膏板、平板玻璃、石材制品和干混砂浆等建筑材料实施进口限制。工业和建设部表示，上述措施在未对国内市场价格造成明显影响的情况下，促进了国产建材产业发展。

此外，政府还启动了哈萨克斯坦商品生产企业名录，并推动大型企业扩大与本国供应商的长期采购合作，持续提高国产产品在产业链中的比重，为中小企业发展创造更多市场机会。