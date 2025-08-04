东哈州举办上合组织青年才俊与领导者论坛

此次活动源于2024年7月4日在阿斯塔纳举行的上合组织成员国领导人会议达成的共识。当时，国家总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫强调，在当今形势下，团结一致、汇聚力量的重要性。

本次峰会得到东哈萨克斯坦州政府、“阿玛纳特”党青年分支“青年精神”及“Esbol Qory”公益基金的支持，吸引了上合组织成员国代表参与。其核心目标是建立一个经验交流平台，深化青年间的合作，并推动国际伙伴关系发展。

活动期间，将举办重要议题讨论会——“SCO Youth Dialogue”青年论坛。参会者将分享最佳实践，探讨上合组织区域内青年面临的挑战与机遇。此外，计划安排与当地积极青年的会面、讨论会、文化活动，以及参观东哈萨克斯坦地区的旅游景点。

此次峰会在哈萨克斯坦举办，有助于加强上合组织框架内的青年合作，提升国家国际形象，支持青年领导者成长，并推动地区未来发展相关倡议。

【编译：木合塔尔·木拉提】