    11:55, 04 八月份 2025 | GMT +5

    东哈州举办上合组织青年才俊与领导者论坛

    哈萨克国际通讯社讯）上海合作组织成员国青年才俊与领导者的论坛日前在哈萨克斯坦东哈州举行，此次活动由哈萨克斯坦文化和信息部主办。

    Шығыс Қазақстан облысында ШЫҰ жас дарындары мен көшбасшыларының кездесуі өтіп жатыр
    Фото: ҚР Мәдениет және ақпарат Министрлігі

    此次活动源于2024年7月4日在阿斯塔纳举行的上合组织成员国领导人会议达成的共识。当时，国家总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫强调，在当今形势下，团结一致、汇聚力量的重要性。

    本次峰会得到东哈萨克斯坦州政府、“阿玛纳特”党青年分支“青年精神”及“Esbol Qory”公益基金的支持，吸引了上合组织成员国代表参与。其核心目标是建立一个经验交流平台，深化青年间的合作，并推动国际伙伴关系发展。

    活动期间，将举办重要议题讨论会——“SCO Youth Dialogue”青年论坛。参会者将分享最佳实践，探讨上合组织区域内青年面临的挑战与机遇。此外，计划安排与当地积极青年的会面、讨论会、文化活动，以及参观东哈萨克斯坦地区的旅游景点。

    此次峰会在哈萨克斯坦举办，有助于加强上合组织框架内的青年合作，提升国家国际形象，支持青年领导者成长，并推动地区未来发展相关倡议。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 外交 政治 东哈州 上合组织
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
