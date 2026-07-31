哈萨克斯坦上半年中小企业主体增加约55万户

会议讨论了当前企业发展形势、税制改革初步成效以及保障企业经营活动公平监管的相关措施，并重点分析商业活动以及各行业、各地区指标。

财政部部长马迪·塔克耶夫表示，今年上半年，国家预算企业所得税收入同比增长15.7%，其中金融业和制造业表现出较为明显的增长态势。

数据显示，上半年哈萨克斯坦中小企业主体数量增加约55万户。财政部指出，这主要得益于自雇人员经营活动正规化。按照现行规定，相关自雇人员无需缴纳税款，仅需缴纳社会保障类款项。

与此同时，约26万户没有雇员的中小企业主体停止经营。财政部认为，这表明通过人为拆分企业开展经营的现象已显著减少。

会议还介绍，自2026年1月1日起，根据《税法典》修订内容，企业所得税预缴门槛已从32.5万个月度核算指标（约14亿坚戈）提高至60万个月度核算指标（约26亿坚戈）。

符合新标准的企业可每年进行一次企业所得税最终结算。因此，2026年度相关税收收入将在2027年度预算中体现，而此前相关款项是在报告年度内按月缴纳。新规有助于企业减少申报负担，并将更多资金留在经营周转中。

“阿塔梅肯”国家企业家协会董事会主席哈纳特·沙尔拉帕耶夫在会上提出企业当前面临的一系列问题，并代表工商界提出相关建议。国家经济部第一副部长阿扎马特·艾姆林也就有关问题发表意见。

会议结束后，别克帖诺夫要求继续加强政府与企业之间的协作，提高双方合作效率，共同推动经济稳定增长。

他责成财政部、国家经济部会同“阿塔梅肯”国家企业家协会，每月从行业和地区两个维度对企业发展状况开展综合分析，并提交相关信息。