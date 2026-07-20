哈萨克斯坦上线QazaqCreative创意产业数字平台

在哈萨克斯坦文化和信息部支持下，创意产业发展基金推出该平台，旨在帮助创意人才通过统一系统获取国家支持和相关服务。

平台面向个人和法人用户开放，包括作家、设计师、艺术家、摄影师、音乐人、手工艺人等创作者，以及创意工作室、协会、经纪机构、制作中心和其他创意产业组织。

创意产业从业者可通过QazaqCulture门户网站的QazaqCreative专区注册并开设个人账户。完成注册后，用户可管理个人资料，发布项目和服务信息，接收通知，并申请参加国家支持项目。

平台汇集了 grant 项目、项目融资、教育培训、加速计划、咨询、专家评估、信息及数字化支持等内容。用户还可报名参加各类比赛、项目路演、论坛、展览和其他行业活动。

注册用户提交资料并通过审核后，即可开通个人账户。该平台也向有意了解和购买哈萨克斯坦创意产品及服务的公众开放。

创意产业发展基金表示，QazaqCreative将成为推动哈萨克斯坦创意经济发展的重要平台。今后，基金将继续支持创意人才，发展创意创业，推广行业项目，并提升本国创意产业的竞争力。