世卫组织上调刚果（金）埃博拉疫情国家风险等级

（哈萨克国际通讯社讯）据联合国新闻处消息，世界卫生组织总干事谭德塞周五表示，刚果民主共和国（刚果（金））暴发的埃博拉疫情正在迅速蔓延，世卫组织已决定将该国疫情风险等级从“高风险”上调至“极高风险”。与此同时，联合国负责人道主义事务的副秘书长兼紧急救济协调员弗莱彻宣布，将从联合国中央应急基金中拨出最高至6000万美元，加快在刚果（金）及周边地区的应对工作。

谭德塞当天在日内瓦举行的媒体简报会上表示，截至目前，刚果（金）已确诊82例病例，其中7人死亡，但实际疫情规模远超这一数字。目前已有近750例疑似病例和177例疑似死亡病例。

他说，世卫组织此前评估认为，此次疫情在国家和区域层面属于“高风险”，在全球层面为“低风险”。“我们目前正在修订风险评估，将其调整为：国家层面为极高风险，区域层面为高风险，全球层面仍为低风险。”

乌干达疫情暂时稳定

谭德塞表示，乌干达已确诊两例自刚果（金）输入的病例，其中一人死亡。目前当地疫情形势总体稳定。

他说，乌干达通过开展密集接触者追踪，并取消烈士纪念日活动等措施，似乎已在防止病毒进一步传播方面发挥作用。

此外，一名曾在刚果（金）工作的美国公民已被确诊感染，并被转移至德国接受治疗。另有报道称，一名美国公民作为高风险接触者已被转移至捷克共和国。

本迪布焦型病毒尚无获批疫苗

谭德塞指出，此次疫情由本迪布焦型病毒引起，与以往许多由扎伊尔病毒引发的埃博拉疫情不同，目前尚无针对这一毒株的获批疫苗或治疗药物。

他说，历史上仅发生过两次本迪布焦病毒疫情，分别是2007年的乌干达疫情和2012年的刚果（金）疫情。

为加快研发应对措施，世卫组织近日召集多个合作伙伴机构负责人，共同审查疫苗、治疗药物和诊断试剂的研发进展。世卫组织研发蓝图治疗技术咨询小组建议优先推进两种单克隆抗体的临床试验，并评估抗病毒药物奥贝德西韦作为高风险接触者暴露后预防措施的可行性。

联合国拨款6000万美元支援应对

谭德塞表示，在世卫组织及合作伙伴支持下，刚果（金）和乌干达政府正在主导应对工作。世卫组织除本地员工外，已向现场派遣22名国际专家，并从应急基金中拨付390万美元。

他还感谢联合国负责人道主义事务的副秘书长兼紧急救济协调员弗莱彻拨款6000万美元，用于支持此次应对行动。

弗莱彻当天发表声明指出：“我们必须抢在埃博拉疫情前采取行动。”

他说，目前的人道主义环境极其严峻，受影响地区面临持续冲突和大规模人口流离失所，而针对本迪布焦毒株尚无获批疫苗或治疗方法。

弗莱彻强调，确保一线人道主义工作者能够安全、持续地进入受影响地区，包括武装团体控制区域，对于遏制疫情至关重要。

他说，疫情控制取决于社区层面的快速协调行动，需要与各国政府保持密切沟通，并在受影响地区建立有效的预警和检测系统。

冲突与不信任加剧疫情风险

谭德塞表示，疫情暴发的伊图里省和北基伍省局势极不稳定，近几个月战事升级，导致超过10万人新近流离失所。当地约有400万人需要紧急人道主义援助，200万人流离失所，1000万人面临饥荒威胁。

他说，当地社区对外部机构存在严重不信任。就在周四，伊图里一家医院发生安全事件，帐篷和医疗物资被点燃。

谭德塞强调，在受影响社区建立信任是成功应对疫情的关键，也是当前工作的优先事项之一。世卫组织同时致力于确保并加强受影响社区的基本卫生服务。

“洪迪乌斯号”汉坦病毒疫情新增病例

在简报会上，谭德塞还通报了“洪迪乌斯号”邮轮汉坦病毒疫情的最新情况。

他说，荷兰当天确认新增一例病例，该名船员此前在西班牙特内里费岛下船后被遣返回荷兰，并一直处于隔离状态。

目前，此次疫情已报告12例病例和3例死亡。自5月2日首次向世卫组织报告疫情以来，尚未出现新增死亡病例。

谭德塞表示，目前仍有30个国家正在追踪600多名密切接触者，其中少数高风险接触者尚未找到。他再次感谢阿根廷、佛得角、智利、荷兰、南非、西班牙、英国及欧盟等各方在疫情应对和流行病学调查中的合作。