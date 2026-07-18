上海观察：人工智能时代，哈萨克斯坦如何把握发展机遇？

科技交汇的契机

从官方安排来看，托卡耶夫总统此次中国之行属于工作访问。但中方给予的礼遇、会晤规格以及取得的合作成果，都丝毫不逊于一次正式访问。尤其是在世界人工智能大会期间，托卡耶夫作为最受瞩目的外国嘉宾之一，在开幕式上紧随中国国家主席习近平之后发表讲话，这也从一个侧面反映出哈萨克斯坦在人工智能领域国际影响力的不断提升。

事实上，从托卡耶夫总统抵达上海开始，就能感受到此次访问的不同寻常。上海机场有40多名中国主流媒体记者到场采访迎接，这样的场景在工作访问中并不多见，也体现出中方对哈萨克斯坦的高度重视。

值得注意的是，总统此行的各项活动几乎都围绕世界人工智能大会展开。作为全球讨论人工智能未来发展的重要国际平台之一，大会也成为双方深化科技合作的重要契机。

两国元首会谈同样释放出积极信号。托卡耶夫总统与习近平主席的会谈持续约一个小时，比原定时间延长了一倍。在外交实践中，会谈时间的延长，通常意味着双方拥有较高的政治互信，并愿意围绕战略性议题进行更加深入的沟通。特别是在此次访问属于工作访问的背景下，这一点显得尤为值得关注。

会谈中，托卡耶夫总统感谢中方邀请其出席世界人工智能大会，并高度评价中国在国际事务中的影响力。

托卡耶夫总统表示：“中国在国际社会享有崇高声誉，取得的发展成就得到世界广泛认可。当前，中国正在推进的大规模改革举措始终受到国际社会高度关注。我认为，这首先得益于您富有远见的领导和不懈努力。我十分敬佩您作为带领中国人民不断前进的卓越领导人和具有全球视野的政治家。哈萨克斯坦始终支持您提出的重要倡议，并愿继续深化同中国的永久全面战略伙伴关系。”

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双方还积极评价了两国政治对话取得的成果。目前，中国已成为哈萨克斯坦最大的贸易伙伴，累计对哈投资超过300亿美元。2025年，两国贸易额达到490亿美元。目前，已有8500多家中国企业在哈萨克斯坦开展业务，双方正围绕工业、能源、煤化工、机械制造、农业等多个领域推进一系列重大合作项目。

“在我们两人的战略引领下，中哈永久全面战略伙伴关系保持高水平运行，展现了巨大合作潜力和广阔发展空间。我高度赞赏总统先生一贯奉行对华友好政策，并坚定推进中哈全面合作，这符合两国和两国人民的根本利益。双方要再接再厉推动中哈战略协作不断迈上新台阶，取得新成果。”习近平表示。

这不仅是外交场合的友好表态，也折射出中国正将哈萨克斯坦视为推动欧亚科技合作的重要伙伴。对于北京而言，哈萨克斯坦的作用已经不仅限于中亚地区的贸易和运输枢纽，更是未来科技合作的重要参与者。

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这一判断，也可以从双方取得的合作成果中得到印证。访问前夕，两国政府签署了《2027—2030年贸易和经济合作纲领及路线图》，为未来双边合作明确了长期方向，也为新一轮投资和科技合作奠定了基础。

与此同时，双方签署了70多项商业合作协议，总金额超过150亿美元，涉及人工智能、数字化、数据中心建设、电动汽车、机器人、交通物流基础设施等多个领域。从合作内容来看，中哈合作正由传统贸易和基础设施建设，逐步向科技创新和产业合作延伸。

除了经贸合作，托卡耶夫总统还特别提到，两国人文交流近年来持续升温。

他说：“去年，赴哈萨克斯坦访问的中国公民超过100万人次。两国首都已分别设立文化中心，鲁班工坊也在哈萨克斯坦顺利运行。这些都是两国人民友谊不断加深、相互信任持续巩固的生动体现。”

哈萨克斯坦外交部外交政策研究所副所长玛纳尔别克·卡巴兹耶夫认为，此次访问表明，哈中关系已进入新的发展阶段。

他表示：“总统此次不仅举行了一系列高层会谈，还与中国领先科技企业负责人举行会晤，并出席多场商务活动。此外，在世界人工智能大会开幕式上，托卡耶夫总统作为习近平主席之后发言的外国领导人亮相，这种安排本身就是一种政治信号，体现了两国之间的高度互信，也反映出哈萨克斯坦在中国对外合作中的重要地位。”

友谊的新时代

在与中国高科技企业负责人举行的圆桌会议上，托卡耶夫总统用中文开启致辞，赢得现场嘉宾热烈回应。这一细节迅速在网络上传播，也成为此次访问中的一段佳话。事实上，总统流利的中文不仅体现了深厚的语言功底，更成为深化哈中高层政治互信、促进双方经贸交流的一项独特优势。

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受到中国媒体关注的不只是托卡耶夫总统的讲话内容，还有他娴熟的中文表达能力。不少媒体称赞他是“中国人民的老朋友”，认为其流利的中文为两国交流增添了更多亲近感。访问期间，无论是在商务活动还是正式场合，总统都曾多次用中文与中方人士交流。

托卡耶夫总统精通中文并非偶然。青年时期，他曾就读于北京语言学院（现北京语言大学），此后又长期在中国从事外交工作。求学和任职经历累计近八年，使他对中国社会和文化有着深入了解。

因此，在中国学界和媒体看来，托卡耶夫不仅是一位长期致力于推动中哈友好的政治家，也是国际政要中最了解中国的领导人之一。

托卡耶夫总统表示：“我们的双边关系已经达到前所未有的高度。今天，我们正共同迈向哈中关系新的‘黄金三十年’，两国合作已进入全新的发展阶段。两国人民之间建立了深厚互信、真诚友谊和共同面向未来的愿景。借此机会，我要向尊敬的朋友、中国国家主席习近平先生表示诚挚感谢，感谢您长期以来为推动两国战略伙伴关系发展作出的重要贡献。”

哈萨克斯坦总统战略研究所亚洲研究部高级专家嘉德拉·埃塞特克兹认为，阿斯塔纳与北京之间的合作正在迈向新的发展阶段。

她表示：“过去，两国合作主要集中在能源、贸易、交通基础设施和投资等领域。如今，工业人工智能、机器人、数据中心建设、电动汽车及动力电池、汽车制造等新兴产业，正成为双方合作的新重点。同时，我们也看到，两国正在积极推进科研机构和教育合作平台建设。”

全球人工智能辩论

世界人工智能大会是全球人工智能领域最具影响力的国际平台之一。大会期间，托卡耶夫总统高度评价了中国在全球人工智能产业发展中的重要作用。

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哈萨克斯坦在本届大会上的特殊地位，同样引起外界关注。托卡耶夫总统作为习近平主席之后发言的外国领导人，在国际会议中，这样的安排通常被视为东道主给予的重要礼遇，也反映出哈萨克斯坦在全球人工智能合作议题中的积极参与。

托卡耶夫总统表示：“目前，全球一半以上的人工智能研究人员来自中国，人工智能领域的大部分专利也掌握在中国创新者手中。与此同时，中国充满活力的创新生态系统，正在多个前沿科技领域不断实现新的突破。”

托卡耶夫总统同时表示，哈萨克斯坦支持本届大会提出的“人工智能造福全人类”理念。

值得关注的是，哈萨克斯坦还在大会上介绍了本国在人工智能治理方面的政策主张。托卡耶夫总统建议建立统一的人工智能测试和认证标准，加强对人工智能滥用风险的防范，特别是在应对网络攻击、深度伪造和数字诈骗等方面加强国际合作。他还提议，将明年确定为哈中两国“人工智能联合倡议年”。

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此外，托卡耶夫总统宣布，联合国亚洲及太平洋经济社会委员会可持续发展数字解决方案中心即将在阿拉木图设立。同时，他建议在阿斯塔纳召开世界人工智能合作组织首次会议，并推动在哈萨克斯坦设立该组织中亚地区代表机构。

这些倡议不仅体现了哈萨克斯坦积极参与全球人工智能治理的意愿，也着眼于未来数字经济的发展机遇。联合国数据显示，全球人工智能基础设施及相关技术投资目前正以年均47%的速度增长，到2033年，全球人工智能市场规模有望达到5万亿美元。

“数据中心谷”——数字未来的重要支点

此次访华期间，哈萨克斯坦方面重点推介了位于埃基巴斯图兹的“数据中心谷”项目。

托卡耶夫总统表示，该项目不仅对哈萨克斯坦具有重要意义，也将成为整个中亚数字基础设施发展的重要支撑。

“数据中心谷”的建设目标，是打造一个面向未来的数字基础设施平台，重点发展数据处理中心、云计算服务以及人工智能基础设施，为数字经济发展提供技术支撑。

托卡耶夫总统强调：

“我们的目标，是建立一个完整的创新生态系统，将超级计算能力、人工智能实验室、科研机构、教育项目、初创企业以及面向出口的数字服务整合在一起。”

据分析人士认为，随着人工智能技术快速发展，数据资源和计算能力已经成为新一轮科技竞争的重要基础。对于哈萨克斯坦而言，建设高水平的数据中心和人工智能基础设施，不仅有助于提升自身数字能力，也将进一步强化其作为连接亚洲与欧洲数字合作纽带的作用。

网络安全与数字技术专家叶夫根尼·皮托林表示，哈萨克斯坦具备成为中亚人工智能中心的潜力。

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他指出，随着“数据中心谷”、人工智能研究型大学以及“Alem.AI”生态系统等项目不断推进，哈萨克斯坦正在逐步形成连接东西方数字资源和技术合作的重要平台。

近年来，哈萨克斯坦已将人工智能确定为未来经济增长的重要方向。为推动相关领域发展，政府成立了数字发展与人工智能部，并陆续出台《人工智能法》《数字法典》以及《2029年前人工智能发展构想》等政策文件，为人工智能产业发展建立制度基础。

哈萨克斯坦经济研究所财政政策中心副主任埃尔米拉·奥西波娃表示：

“总统准确指出，人工智能和数字化是新经济模式的重要基础。目前，财政部正在推动人工智能工具应用于预算管理、税收管理、国库运行、战略规划和审计体系之中。这将有助于提高公共财政管理效率，使其更加透明和灵活。”

智慧物流：打造欧亚数字运输空间

目前，中国与欧洲之间约85%的铁路货运线路经过哈萨克斯坦。作为连接东西方的重要交通通道，哈萨克斯坦在欧亚物流体系中的作用不断提升。

托卡耶夫总统指出，未来物流竞争力不仅取决于铁路、公路等基础设施建设水平，也越来越依赖数据处理能力和数字化服务水平。

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为此，双方正在推动建设面向国际货运的统一数字生态系统——“智慧物流”平台。

该平台旨在实现海关流程、物流服务和运输信息系统之间的有效衔接，提高跨境运输效率，推动形成更加统一、高效的欧亚数字运输体系。

分析人士认为，随着全球供应链加速数字化，传统物流模式正在发生变化。谁能够掌握数据流动和智能管理能力，谁就将在未来国际运输竞争中占据更加有利的位置。

对于哈萨克斯坦而言，“智慧物流”不仅是一项交通领域合作项目，也是推动国家数字转型的重要组成部分。

农业科技：迈向中亚农业创新中心

在农业科技领域，哈萨克斯坦同样展示了数字化转型带来的新机遇。

托卡耶夫总统表示，得益于现代农业技术的应用，哈萨克斯坦连续两年实现粮食产量突破2700万吨，创造了新的历史纪录。

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目前，哈萨克斯坦已有超过200家农业企业采用“智慧农场”管理模式，另有650多家农业企业正在逐步引入数字化解决方案。

这些技术涵盖精准农业、智能设备应用、农业数据分析以及生产流程优化等多个方面，有助于提高农业生产效率，降低资源消耗。

哈萨克斯坦方面提出，希望依托自身广阔土地资源、农业基础和数字技术优势，进一步打造中亚地区领先的农业科技中心。

专家认为，农业数字化不仅能够提升哈萨克斯坦粮食生产能力，也将推动农业产业链升级，使传统资源优势转化为科技竞争优势。

《全中国评论》：中亚的核心伙伴

中国商业媒体《全中国评论》（All China Review）日前发布专题分析文章，密切关注托卡耶夫总统的上海之行。文中将哈萨克斯坦誉为中亚地区的经济领军者，以及中国在该地区最值得信赖的合作伙伴。

据该刊数据显示，去年哈萨克斯坦国内生产总值达到3060亿美元，占中亚经济总量的53.7%。作为对比，2025年乌兹别克斯坦GDP为1470亿美元，土库曼斯坦为770亿美元，吉尔吉斯斯坦为210亿美元，塔吉克斯坦为170亿美元。

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在人民生活水平方面，哈萨克斯坦同样位居地区前列。哈国人均GDP约为1.5万美元，而乌兹别克斯坦该项指标仅为3800美元左右。

中国专家高度重视哈萨克斯坦的投资吸引力。根据联合国贸易和发展会议的数据显示，中亚地区累计吸引外国直接投资总额为2205亿美元，其中1513亿美元流向了哈萨克斯坦，占比约69%。

中国还将哈萨克斯坦视为欧亚地区的主要交通物流枢纽。目前，中欧之间约85%的陆路运输货物途经哈萨克斯坦。当前两国贸易额已接近500亿美元，并计划在未来几年内将该指标提升至1000亿美元。

《全中国评论》在文章中写道：“哈萨克斯坦不仅是地区最大的市场，也是中国在中亚战略意义最重要的伙伴之一。凭借其经济规模、多元化的结构、成熟的金融体系以及作为地区门户的门户作用，哈萨克斯坦在未来长期内将继续保持其中亚核心经济中心的地位。”

该观点在上海高级别会谈背景下发表并非偶然。重要的是，这表明阿斯塔纳与北京之间的联系已不再局限于过境运输和商品贸易。高科技、数字经济以及人工智能领域的联合项目正成为新的优先方向。

应对新科技时代的挑战 政治学家穆拉特·沙米洛夫认为，世界已跨入技术多极化时代。这一时期将决定全球发展的核心方向及影响力中心。

“中国是全球人工智能系统的构建者之一。然而，人工智能的全球治理不应仅与单一国家的霸权挂钩。世界正在步入技术多极化时代，管理权将由多个中心共同分担，”这位专家解释道。

他表示，参加世界人工智能大会（WAIC）的意义不仅在于观察国际经验，各参会国还能在数字化、人工智能及政府治理领域提出各自的倡议。

哈萨克斯坦外交部下属外交政策研究所副所长玛纳尔别克·卡巴兹耶夫认为，哈中之间的政治互信为新型技术联系铺平了道路。除了两国元首的定期会晤外，联合国、上海合作组织、亚信会议以及“中国+中亚”五国机制等形式，也为长期项目的实施注入了动力。

“可以说，总统的访华之行将两国关系推向了新的航道。哈萨克斯坦与中国已做好准备，共同应对新科技时代的挑战，”卡巴兹耶夫总结道。

专家们的观点高度一致：此访确立了双边合作的新模式。如今，人工智能、数字经济和科学研究占据了重要地位。托卡耶夫总统对此也表达了明确立场。

“我们的目标不仅仅是吸引资本。我们致力于共同研发新技术、建立科研中心、形成新的生产链，并发展能够引领未来知识经济的人才资本，”托卡耶夫总统强调。

至此，上海之行画上了圆满句号。双方达成总额150亿美元的合作协议，并推介了“数据中心谷”项目及未来的创新城市——阿拉套。最重要的是，哈萨克斯坦在全球人工智能经济中的地位得到了明确。同时，中国共享先进技术的意愿与哈国数字发展战略的深度融合，将成为未来双边合作的核心内涵。