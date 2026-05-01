迪玛希粉丝送上节日祝福 哈萨克斯坦团结日见证跨国情谊

（哈萨克国际通讯社讯）在5月1日“哈萨克斯坦人民团结日”之际，“Jibek Joly”广播电台举行了一场特别直播活动。节目邀请了世界知名歌手迪玛希·库达伊别尔根的父母参与，并连线来自墨西哥、波兰和阿根廷的粉丝，共同向哈萨克斯坦人民致以节日祝福，展现迪玛希现象已成为连接各国人民的重要文化纽带。

在节目中，迪玛希的父亲哈纳特•阿伊特巴耶夫重点介绍了其子作品《同一片天空下的故事》的深层内涵。他表示，这首作品不仅在演唱技巧上具有高度挑战，更在于其能够凝聚人类共同的情感与愿望。

- 当这首歌响起时，可以感受到不同国家的人们在善意、悲伤与情感上是相通的。当观众起立并长时间鼓掌时，会更加清晰地体会到，人类共同的愿望是和平。我们希望，在同一片天空下的历史，能够朝着更加美好的方向发展。 - 哈纳特•阿伊特巴耶夫表示。

Фото: видеодан салынған скрин

在节日直播中，多位海外粉丝通过连线表达了对迪玛希及哈萨克斯坦的热爱与祝福。来自墨西哥的广播与电视主持人潘乔·何塞表示，每当在节目中播放迪玛希的音乐，观众反响热烈，节目往往迅速成为网络热点。他称，“Dears”（迪玛希粉丝群体）是自己所见过最温暖、最有凝聚力的粉丝群体之一，并向哈萨克斯坦人民送上节日祝福。

来自阿根廷的帕奥拉·普罗费塔则表示，迪玛希让整个家庭爱上了哈萨克斯坦。她透露，自己在阿根廷创建了一个全天候（24小时）播放迪玛希音乐的在线广播电台，致力于促进两国之间的文化交流。

- 2019年我偶然听到迪玛希的歌，从此全家三代人都被他的声音所打动。随后我们开始了解他的祖国——美丽的哈萨克斯坦，并逐渐爱上了这里的文化与艺术。建立电台的初衷，就是希望推动阿根廷与哈萨克斯坦之间的文化交流。 - 帕奥拉·普罗费塔表示。

【编译：达娜】