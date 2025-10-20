哈萨克斯坦驻上海总领事递交领事任命书副本

阿赫霍什哈尔沃夫指出，哈萨克斯坦驻上海总领事馆的领区与以往一样，将涵盖江苏、浙江、安徽、福建和江西省。

马颖慧女士祝贺哈萨克斯坦新任总领事在该领区开始工作，并对其工作表示支持。

会晤期间，双方强调了两国元首和政府领导人之间互访的重大意义，这些互访为持续巩固“永久全面战略伙伴关系”奠定了基础。

双方确认了在包括投资和地区间联系在内的各领域进一步推进互利合作的意愿。

会议特别关注了哈萨克斯坦参加将于今年11月5日至10日在上海举行的第八届中国国际进口博览会的议题。中方高度评价哈萨克斯坦参展工作。双方讨论了组织哈萨克斯坦共和国国家馆和阿拉木图市展馆的有关事宜。

Фото: Сыртқы істер министрлігі

在会晤框架内，双方还讨论了在数字化、人工智能和高科技领域的协作问题。例如，双方同意定期举办专业性会议和展览，以及在各相关领域专家之间进行经验交流。

双方高度赞扬了上海市与阿拉木图市之间的合作，这两座城市于2025年6月17日签署了建立友好关系协议。双方指出，拓展旅游合作具有广阔前景，特别是在当前哈萨克斯坦“中国旅游年”期间。

在文化和人文交流发展方面，双方讨论了通过教育和文化项目支持在哈萨克斯坦的哈萨克斯坦学生和同胞，以及组织学术会议和“圆桌会议”以加强人文联系的议题。

总领事指出，今年对哈萨克斯坦具有特殊意义，哈萨克斯坦将于10月25日庆祝哈萨克斯坦共和国日，并将纪念《主权宣言》通过35周年。