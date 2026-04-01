哈萨克斯坦驻上海总领馆举行纳乌鲁兹招待会

此次活动在上海市政府官邸举行，出席人员包括上海市及领区内各省（安徽、福建、江苏、江西、浙江）外事部门负责人、驻上海外国总领事、中国商界团体代表、哈萨克斯坦侨民以及在华东地区学习的哈萨克斯坦学生。

在欢迎致辞中，哈萨克斯坦驻上海总领事努尔兰·阿赫霍什哈尔沃夫向来宾介绍了纳乌鲁兹节的庆祝传统及其丰富的文化遗产，并强调了该节日的美好寓意。

Фото: Сыртқы істер министрлігі

讲话中，他还谈到了哈萨克斯坦目前正在实施的大规模改革。阿赫霍什哈尔沃夫表示，这些改革旨在实现国家政治体制现代化、增强经济实力并提高公民福祉。

此外，他还指出2026年是哈萨克斯坦的“数字化和人工智能年”，也是“哈萨克斯坦与中国文化交流年”的开始。

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活动期间，现代机器人为来宾们献上了一场精彩的舞蹈表演。

来宾们欣赏了丰富多彩的文化节目——由以阿拉木图民族乐队表演的哈萨克音乐作品和民族美食。

此外，活动框架下还举行了今年 3 月 29 日开通的首条阿拉木图至上海直航航线的发布会，以及在哈萨克斯坦贸易促进局 (QazTrade) 支持下于上海举行的哈萨克斯坦贸易中心开幕仪式。

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【编译：小穆】