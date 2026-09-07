标普上调哈萨克斯坦银行业行业风险评估

（ 哈萨克国际通讯社讯 ）据哈萨克斯坦金融市场监管和发展署新闻处消息，9月4日，标普全球评级（S&P Global Ratings）宣布哈萨克斯坦银行业国家风险评估（BICRA）有所改善。其中，“行业风险”（Industry Risk）成分的评估级别由第7组上调至第6组。

与此同时，标普将“经济风险”（Economic Risk）成分的展望由“稳定”调整为“正面”。这一变化延续了2021年、2023年和2024年历次复审的积极趋势，进一步体现了银行业状况持续改善的长期趋势。

根据标普报告，行业风险评估级别的上调，是金融市场监管和发展署加强对金融机构监管相关举措取得成效的直接体现。

标普专家指出，已采取的措施有助于持续强化监管体系，并在经济下行时期维护国家金融稳定。根据该评级机构的评估，得益于这些变化，哈萨克斯坦银行监管和监督的有效性高于本地区其他国家，包括乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、亚美尼亚和阿塞拜疆。

标普指出了评级上调的主要因素：

“监管机构采取的措施包括持续评估银行体系资产质量，转向按照‘监督审查与评估程序’（Supervisory Review and Evaluation Process，SREP）方法对银行财务风险进行审查和评估的监管流程，以及采取措施限制银行的风险偏好，尤其是在近期快速发展的零售业务领域。”报告指出。

标普指出，这些措施有助于银行应对地缘政治风险持续时间和影响范围存在较大不确定性的时期。

报告还提到对金融市场监管质量的肯定，包括持续监管、全面监测，以及收紧银行资本和流动性要求、提高压力测试相关报告透明度等措施。对公司治理以及网络韧性、气候因素等新型风险的评估要求，也已纳入监管流程。

根据标普的评估，哈萨克斯坦银行业表现出较强的韧性：

“近年来，银行业对本地区宏观经济和地缘政治风险表现出相对较强的韧性。金融体系总体信贷风险仍处于可控范围。”报告指出。

经济风险展望调整为正面，反映出在宏观经济指标趋于稳定、通胀放缓以及资产质量指标改善的背景下，国际分析人士预计金融体系面临的风险将进一步下降。

BICRA评估的上调对哈萨克斯坦金融机构的信用状况产生了直接的积极影响。标普全球评级将中央信贷银行（Bank CenterCredit）的长期评级上调至“BB+”，并将自由集团（Freedom Group）旗下子公司的国家标尺评级上调至“kzA”。人民银行（Halyk Bank，评级为“BBB-”）、努尔银行（Nurbank，评级为“B”）的长期评级，以及自由控股公司（Freedom Holding）的国际评级展望均被调整为“正面”。

金融市场监管和发展署表示，将继续推进监管机制建设，引入国际先进标准，并确保金融市场透明度，以支持金融市场持续增长。

年初以来，哈萨克斯坦国家银行连续第三次下调基准利率，目前已降至16.25%。这一决定将如何影响贷款、存款收益率、物价和坚戈汇率？国家银行是否还会继续放宽货币政策？哈通社记者就此采访了相关专家。