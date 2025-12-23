肉价上涨促政策转向 哈萨克斯坦加码畜牧业发展

朱曼哈林指出，过去一段时间内，政府政策重心主要集中在种植业领域，如今已到了必须高度重视畜牧业发展的阶段。政府作出这一调整的重要原因之一，是今年国内肉类价格出现明显上涨。

—2026年将成为农业全方位发展的关键一年。过去两年里，我们向种植业投入了大量资金。接下来，我们将在畜牧业领域开展类似工作。-他说。

据介绍，为支持行业从业者，政府正准备启动一项名为“Igilik”的大规模扶持计划，重点聚焦高产肉牛和奶牛品种的改良与培育。

与此同时，政府还启动了一项重要的饲料供应保障项目。

—位于突厥斯坦州的一个大型项目即将完工。将建设一座可满足5万头牲畜饲料需求的加工车间，并同步设立牲畜交易所。该项目将全面引入澳大利亚技术。-朱曼哈林表示。

朱曼哈林强调，未来哈萨克斯坦计划在全国范围内推广这一先进技术模式，以此推动国内畜牧业实现现代化转型。

此外，他还表示，政府正在严密监控国内市场的肉类供需平衡。

—我们的肉类出口已接近历史最高水平。今年出口量已达约3万吨，预计全年出口总额将达到4万吨。然而，出口规模的扩大也对国内市场价格产生了连锁反应。因此，我们决定针对那些拥有自有育肥场和肉联厂的企业实施肉类出口配额制，因为出口产品主要由这些肉联厂加工输出。-他说。

【编译：阿遥】