哈萨克斯坦硕博招生10月28日启动 线上申请通道开启

据悉，申请通过国家测试中心官网（app.testcenter.kz）在线提交，截止日期为2025年11月10日。

“考试将于11月至12月举行。申请人可自行选择考试城市，并在11月10日前有机会修改语言、方向或城市。申请人可通过个人账户在于2025年11月14日获悉考试安排。”科学和高等教育部通报称。

硕士招生规则

科学教育方向硕士招生全程电子化，包含三部分：

- 外语测试；

- 学习准备度测试；

- 教育项目组专业测试。

考试时长3小时55分钟，及格线75分，其中外语不低于25分。专业硕士仅考专业科目，及格线30分。

需创意准备的教育项目，申请材料由高校自行受理，时间为10月28日至11月10日。

博士招生程序

博士入学申请同样截止11月10日。考生须向高校招生委员会提交材料，并提供哈萨克语（ҚАЗТЕСТ证书）和外语水平证明。

“报考博士入学考试（ДТЕ）前，须先向高校提交材料。持有TOEFL ITP证书者需在ДТЕ前加试英语。”科学和高等教育部明确。

博士入学考试定于12月举行。考试时间地点于11月14日在网站的申请人个人账户公布，入学考试详情于11月27日发布。

PhD项目需撰写论文、面试及专业考试；专业博士及产业博士项目包含面试与专业问答。

国家订单录取门槛：

- PhD项目：不低于75分；

- 专业及产业博士项目：不低于50分。

据悉，今年硕士招生录取23065人。

【编译：木合塔尔·木拉提】