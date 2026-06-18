哈萨克斯坦医生短缺较2023年下降20%

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦卫生部科学与人力资源司副司长巴格詹·穆哈梅特别克日前在Jibek Joly电视台《Today LIVE》节目中表示，通过持续实施医疗人才支持政策，哈萨克斯坦医生短缺问题有所缓解，目前医生缺口较2023年下降20%。

据介绍，目前哈萨克斯坦医疗卫生系统共有超过28万名从业人员，其中医生约8.4万人，其余为中级医务人员。目前全国医生岗位缺口为3869个编制岗位。

穆哈梅特别克表示，为吸引医疗人才赴基层和农村地区工作，政府持续推出多项社会支持措施，包括发放安家补助、提供住房保障以及为医务人员子女提供学前教育便利等。

数据显示，仅2025年就有1760名医务人员赴农村地区工作并获得相关支持，其中700多人获得住房保障。针对急需紧缺专业人才，政府还曾提供相当于100个月最低工资标准的一次性社会支持补助。

卫生部表示，目前心脏病学、外科、全科医学、治疗学、放射诊断以及麻醉与重症医学等专业人才需求仍然较大。

从地区分布来看，阿拉木图州、北哈萨克斯坦州和阿克莫拉州医生短缺问题较为突出。相关地区正在持续推进医疗人才引进和支持计划。

穆哈梅特别克还指出，近年来医务人员流失情况明显改善。过去两至三年间，医疗系统人员流失规模减少约五倍。2025年离开医疗系统的医务人员约为150至180人，而此前这一数字一度接近900人。