卫生部：2025年急救服务量达740万次 成功复苏率提高至60.3%

从呼叫类型分布看，占比最高的为呼吸系统疾病，共1 778 189次（23.8%）；其次为心血管疾病1 434 483次（19.2%）；其他疾病1 249 223次（16.7%）。此外，外伤、中毒及意外事故相关呼叫735 183次（9.8%），其中道路交通事故40 972次；神经系统疾病呼叫714 915次（9.6%）。

统计数据显示，报告期内全国成功复苏率同比提高8.2个百分点，达到60.3%。在响应效率方面，紧急类别呼叫的平均派单时间为1.7分钟，一级紧急呼叫的平均到达时间为 8.8分钟。

在外伤救治方面，全国共处理685 503次外伤相关呼叫，其中道路交通事故呼叫40 972次。交通事故共造成52 097人受伤，其中64.3%被送往医院治疗，死亡人数占伤者总数的 2.4%。交通事故平均到达时间为8分钟。

急性心肌梗死方面，紧急医疗服务共处理27 378次呼叫，其中89.9%的病例实施了溶栓治疗。

脑卒中救治方面，共处理52 207次呼叫，城市患者中97.9%、农村地区88.5%的患者在规定时间内被送往卒中中心接受治疗。

人员和资源配置方面，全国每个班次共有 1 618支流动急救队伍投入工作，其中包括258支专科医生团队和1 360支医务助理（护理人员团队。紧急医疗救助系统总体人员配备率为86.8%，其中医生配备率74.8%，中级及基层医务人员配备率88.1%。

