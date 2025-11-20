根据卫生部数据，2026年在国家保障免费医疗服务体系和强制医疗保险体系框架下，为向全国居民提供免费药品和医疗用品，总需求超过5670亿坚戈。在这一采购框架下，统一分销商SK制药公司（СК-Фармация）计划采购超过2000种药品和医疗用品品种，比2025年增加7.2%。

其中，明年将有400多种药品通过与生产企业直接采购的方式获得，不再经过中间商，相关品种数量是上一年的2.7倍。卫生部指出，这一变化是由于新版采购机制的引入——相关规则已在卫生部长第110号命令中获得确认。新规则的核心是更多通过直接向生产厂家询价的方式确定采购价格，从而降低采购成本、提高透明度并加强对价格形成过程的监管。

药品采购仍将通过联合国开发计划署（UNDP）、联合国儿童基金会（UNICEF）和“遏止结核病合作伙伴关系”（STOP TB）等国际组织渠道进行。通过国际机构采购的品种数量从23种增加到43种，增幅达87%。这一机制有助于利用全球竞争性价格实现显著节约，而节省下来的资金将用于为患者提供更多药品保障。

采购到的药品和医疗用品计划于今年12月起陆续运抵国家统一分销商仓库，自2026年1月起开始向全国各医疗机构配送。药品采购是依据各医疗机构提交的申请进行的，由医疗机构具体确定所需药品的名称、剂量及供货时间表。为提高国家资金使用效率，统一分销商正进一步向直接采购模式倾斜，减少中间环节。

卫生部表示，统一分销商今后计划继续扩大直接采购占比，并逐步转向与生产企业签订长期合同的模式，以在更长周期内确保价格稳定、供货可预期以及物流体系的稳健运行。

为确保药品供应的及时性和连续性，SK制药公司将于2026年5月就启动2027年度的采购准备工作，从而提前形成充足库存，增强全国药品保障体系的韧性和可靠性。

【编译：达娜】