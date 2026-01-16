卫生部副部长会见国际原子能机构代表团 聚焦肿瘤诊疗技术合作

哈萨克斯坦原子能署及外交部代表亦出席了此次会晤。多部门共同参与，体现了在推动放射医学发展和深化国际合作过程中，部门间协同联动和综合施策的重要性。

会谈中，苏勒坦哈兹耶夫强调，哈萨克斯坦政府高度重视并积极评价与国际原子能机构多年来形成的富有成效的合作关系。他指出，在肿瘤疾病诊断和治疗领域深化放射技术应用，是加强国家医疗卫生体系建设、提升高技术医疗服务可及性的关键方向。

会谈期间，双方重点讨论了扩大患者获取现代化诊疗手段的前景。哈方表示，愿在现有合作基础上进一步深化协作，包括计划建设一个面向中亚国家的区域资源中心。该中心将重点服务于人才培养、能力建设以及先进临床经验的交流共享。

Фото: Денсаулық сақтау министрлігі

双方还就未来合作的重点方向达成共识，涵盖质子治疗、放射性药物、诊疗一体化技术、医学辐射物理以及医疗领域的数字化解决方案。同时，人力资源开发被列为优先事项，重点包括对医生、工程师、放射化学家、医学物理师及科研人员的专项培训。

苏勒坦哈兹耶夫表示，哈方坚定致力于扩大国际间的知识与经验交流。哈萨克斯坦不仅是国际援助的受益者，也愿作为积极的合作伙伴，分享自身经验、最佳实践及相关基础设施资源，从而推动与中亚地区医疗机构之间的协作。

Фото: Денсаулық сақтау министрлігі

国际原子能机构代表对国家科学肿瘤中心专家的专业水平给予高度评价，指出其不仅具备参与IAEA国际教育项目的能力，也具备作为导师为国际社会贡献经验的潜力。代表团同时强调，在现代辐射技术的研发与应用过程中，非医学专业人才与临床医生同样发挥着不可或缺的作用。

会议结束时，双方一致表示，将继续加强合作，通过提升人才潜力、引入前沿技术，全面提高哈萨克斯坦及周边地区肿瘤诊疗服务的整体水平。

【编译：阿遥】