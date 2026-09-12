哈卫生部长登记身后器官捐献意愿 全国近4900人等待移植

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦卫生部长阿赫马拉尔·阿勒纳扎罗娃12日公开表示，她已决定登记本人身后器官捐献意愿，希望以此推动社会更加开放、理性地讨论器官捐献问题。目前，哈萨克斯坦仍有近4900名患者等待器官移植。

阿勒纳扎罗娃当天在Instagram个人主页发文表示，这是她经过长期考虑后作出的决定。

“今天，我想公开宣布，我决定登记自己长期以来已经作出的选择——同意身后器官捐献。我认为有必要公开谈论这件事，并不是因为我是卫生部长，而是因为我们每个人都有可能在某一天，为自己或亲人面对这样的选择。身后器官捐献，是一个人在离开这个世界之后，仍能够帮助那些有机会继续生活的人的一种方式。”

据阿勒纳扎罗娃介绍，目前哈萨克斯坦约有18.4万人已经通过电子政务门户网站eGov登记了自己对于身后器官捐献的意愿，其中既包括同意者，也包括拒绝者。

卫生部公布的最新数据显示，目前全国共有4867人等待器官移植，其中4311人等待肾脏移植、314人等待肝脏移植、212人等待心脏移植，另有30人等待肺移植。

阿勒纳扎罗娃表示，虽然愿意捐献器官的人数正在增加，但移植等待名单上的每一个数字背后，都是一个等待生命希望的人。

“我们一直强调，发展身后器官捐献并不仅仅是医疗卫生系统的任务。这关系到社会信任、公开的社会对话，以及每个人在充分了解情况下作出的自主决定。”

今年7月，时任副总理兼文化和信息部长、现任安全会议副主席阿依达·巴拉耶娃也曾公开表达自己对器官捐献的态度，并表示愿意在身后捐献器官。

巴拉耶娃当时指出，器官捐献是一个十分敏感而复杂的问题，任何人都不应受到强迫或压力，是否成为捐献者应由个人自主决定，同时也应充分尊重逝者家属的选择。

她表示，如果未来自己的家人需要面对这一选择，希望他们能够理解通过器官捐献帮助他人延续生命的意义。

“我愿意捐献自己的器官，因为一个人的决定可能为另一个人带来继续生活的机会。”

近年来，哈萨克斯坦民众对身后器官捐献的态度正在发生变化。

据共和国移植及高科技医疗服务协调中心主任艾达尔·西特卡济诺夫介绍，2023年，通过eGov意愿登记系统明确同意身后器官捐献的人数约为2000人，而截至2026年上半年，这一数字已增至16109人。

与此同时，明确登记拒绝身后器官捐献的人数也明显增加，目前达到156174人。

西特卡济诺夫指出，这些数字反映出越来越多民众开始主动了解器官捐献问题，并通过电子政务系统明确表达自己的个人意愿。

根据相关医学条件，一名身后捐献者最多可以捐献7个器官和组织，包括心脏、两枚肾脏、肝脏、肺以及眼角膜等。不过，具体可以获取哪些器官，还需根据实际情况以及家属的同意决定。

近期，哈萨克斯坦身后器官捐献和移植工作也出现增长趋势。

阿勒纳扎罗娃此前透露，9月11日夜间，阿斯塔纳完成了一次多器官捐献，一名捐献者提供的心脏、肺和肝脏被用于帮助3名等待器官移植的患者。

数据显示，今年以来，哈萨克斯坦已确认132名潜在身后器官捐献者，并完成205例器官移植。

2025年，全国共实施18次身后器官捐献流程，是此前一年的3倍；当年完成器官移植68例，也较此前大幅增加。相比之下，2023年和2024年分别完成19例和23例器官移植。

截至2026年9月11日，全国今年已经实施13次多器官捐献流程。卫生部门认为，这表明近年来哈萨克斯坦身后器官捐献和移植数量的增长趋势正在延续。

尽管如此，与目前数千名等待器官移植的患者相比，可供移植的器官数量仍然有限。卫生部门强调，推动身后器官捐献需要医疗机构、社会组织、接受过器官移植的患者以及社会公众共同参与，在保障自愿选择和程序透明的基础上，提高公众对器官捐献的认识。