16:25, 12 八月份 2025 | GMT +5
卫生部长：年底前全国学生将接受免费健康体检
（哈萨克国际通讯社讯）12日，卫生部部长阿赫马拉尔·阿勒纳扎尔沃娃在政府例行会议上，就中小学生健康状况作出说明。
—我国儿童中有65%是在校学生。除50名学生以下的小型学校外，全国所有学校均设有医务室，并由所在地的初级卫生保健机构（社区医院）统一协调。近年来，学校医务室的设备配备率提高了15.3%——由2023年的72%提升至2025年的83%；校医配备率提高了9.2%，从87%增至95%。在世界卫生组织支持下，我国正实施“健康促进学校”项目，这类学校数量近年增加了3.7%，从2024年的2533所增至今年的2627所。-阿勒纳扎尔沃娃介绍说。
她指出，每年，初级卫生保健机构的专业人员都会在各类教育机构为学生开展预防性体检。
—截至2025年上半年，年度计划中已有52%的儿童完成了体检，剩余学生将在年底前全部完成。体检结果显示，11%的儿童首次被确诊患有疾病，包括龋齿、缺铁性贫血、近视等。其中，30%的患儿已被列入动态观察名单。今年，我们还在一项科技计划框架内，借鉴国际先进经验，开展一项旨在预防疾病、提供帮助及康复的儿童健康促进研究。-她补充说。
值得一提的是，哈萨克斯坦政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫在政府会议上强调，要高质量贯彻落实国家元首关于在教育机构引入统一安全体系的指示。
【编译：阿遥】