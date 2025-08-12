卫生部长：年底前全国学生将接受免费健康体检

—我国儿童中有65%是在校学生。除50名学生以下的小型学校外，全国所有学校均设有医务室，并由所在地的初级卫生保健机构（社区医院）统一协调。近年来，学校医务室的设备配备率提高了15.3%——由2023年的72%提升至2025年的83%；校医配备率提高了9.2%，从87%增至95%。在世界卫生组织支持下，我国正实施“健康促进学校”项目，这类学校数量近年增加了3.7%，从2024年的2533所增至今年的2627所。-阿勒纳扎尔沃娃介绍说。