卫生部拟推出“起点”儿童健康计划 强化预防医疗体系建设

（哈萨克国际通讯社讯）根据哈萨克斯坦副总理兼文化和信息部长阿依达·巴拉耶娃的指示，卫生部将启动制定“起点”（Бастау）综合行动计划，重点推动儿童健康系统性改善以及预防医学发展。

在由卫生部长阿克玛拉尔·阿勒纳扎罗娃主持召开的专题会议上，与会人员围绕儿童健康保护工作的重点方向进行了讨论，包括完善校园医疗体系、推动预防性体检数字化、实施“健康学校”项目以及组织暑期健康活动等内容。

会议指出，在“健康夏日—2025”倡议框架下，目前已有超过36.55万名居住在偏远地区的儿童接受了预防性检查和健康改善服务。今年相关工作还将继续推进，并重点提升医疗检查的覆盖范围与可及性。

数字化建设成为此次会议的重要议题之一。根据规划，儿童电子健康档案系统将有助于持续监测健康状况，并及时发现潜在风险因素。与此同时，相关基础设施建设也将继续推进，其中包括设立牙科疾病预防诊室。

阿勒纳扎罗娃表示，儿童健康保护始终处于国家重点关注范围内。目前相关工作正在“哈萨克斯坦儿童”国家项目框架下推进，该项目由总统倡议实施。

据介绍，“起点”综合行动计划旨在建立儿童疾病预防与早期发现的长期机制，并进一步扩大医疗服务覆盖范围，尤其是农村及偏远地区儿童的医疗可及性。

【编译：木合塔尔·木拉提】