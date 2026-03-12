哈生态部：预计两个月后启动高鼻羚羊角拍卖

尼桑巴耶夫在哈萨克斯坦议会大楼接受记者采访时表示，在对高鼻羚羊种群数量进行调控期间，采集到的羚羊角会在宰杀点及地方政府的信息系统中进行登记标记。

—随后，这些羚羊角将在武装护卫下被运往阿拉木图。我们在那里建设了专门的冷库设施，以维持特定的温度条件进行储存。每一只羚羊角都经过了严格的编号和打标处理，-他说。

值得注意的是，哈萨克斯坦早在去年12月便宣布计划出口高鼻羚羊角。尼桑巴耶夫在谈及此事时强调，目前该领域仍受到相关国际公约的严格限制。

—根据在撒马尔罕举行的濒危野生动植物种国际贸易公约（CITES）会议决定，哈萨克斯坦目前拥有每年出口不超过10吨羚羊角的配额。今年，我们正与贸易和一体化部共同完善出口体系的相关细节。我预计大约两个月后将举行首场拍卖会，对外出售羚羊角。销售所得资金将定向用于维护生物多样性、加强高鼻羚羊保护工作，并改善相关管护部门的物质技术装备水平，-尼桑巴耶夫补充道。

高鼻羚羊，又名塞加羚羊，是亚洲内陆草原地带具有代表性的珍稀哺乳动物。其最显著的特征是巨大的、向下膨大并略显弯曲的鼻子，这种结构能够帮助它们在严酷的半荒漠环境中过滤尘埃，并对吸入的冷空气进行预热。

历史上，高鼻羚羊曾因过度捕杀和栖息地萎缩一度濒临灭绝。过去数十年来，哈萨克斯坦实施了严格的法律制裁和科学的保育措施，使境内高鼻羚羊种群数量实现快速增长。目前，全球绝大多数高鼻羚羊分布在哈萨克斯坦境内。

由于种群数量显著增加，哈萨克斯坦政府在科学评估基础上，开始探索在符合CITES公约标准前提下的可持续管理模式，旨在实现生态平衡与野生动物资源保护之间的良性循环。

【编译：阿遥】