哈萨克斯坦卫生部：近两年医学院校毕业生就业人数增长20%

数据显示，2023年共有1857名年轻医学专业毕业生实现就业，而2024年这一数字增至2271人。

为保障医疗领域人才培养，国家每年从本科到博士阶段提供5685个公费名额。相关教育计划在制定时充分考虑各地区实际需求，尤其是农村地区和小城市的医疗人才需求。

为稳定医疗人才队伍，政府还实施了一系列社会支持措施，包括提供住房优惠贷款以及在连续工作至少5年后发放一次性补贴，金额为最低工资的100倍（约850万坚戈）。2024年共有254名专家获得该补贴，2025年增至529名医疗人员。总体来看，2025年共有1760名医生获得不同形式的社会支持。

卫生部指出，上述措施已使全国医生短缺问题减少20%，而农村地区医生短缺情况下降幅达到30%。

卫生部表示，未来将继续系统推进毕业生就业保障工作，并进一步加强医疗卫生领域的人才队伍建设。

【编译：达娜】