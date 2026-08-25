卫生部：全国癌症筛查覆盖率升至41.7%

（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦卫生部消息，随着肿瘤医疗服务体系持续发展，全国高精度诊断和现代治疗能力进一步扩大。2026年上半年，癌症筛查覆盖率由37.6%提高至41.7%。

同期，全国共完成1.74万例PET/CT检查，同比增长21.6%。

免疫组织化学检查数量也明显增加，从2024年的3.36万例增至2025年的6.51万例。该项检查可帮助医生进一步明确肿瘤特征，并据此制定更精准的治疗方案。

在治疗方面，目前接受现代放射治疗的肿瘤患者覆盖率已提高至65%。

随着国家肿瘤科学中心新楼投入使用，哈萨克斯坦首次具备质子治疗能力。2026年上半年，全国共完成3897次质子治疗和9239次放射治疗。

2025年，全国多数地区的肿瘤中心还获得了总价值超过270亿坚戈的现代医疗设备。

根据规划，到2026年底，哈萨克斯坦还将继续完善肿瘤医疗基础设施，包括启动首批高精度诊断参考中心，在卡拉干达州启用新的PET/CT中心，并进一步为地方医疗机构补充相关设备。

卫生部表示：

- 主要任务是缩短患者从疾病早期发现到精准诊断和及时接受现代治疗的全过程，并确保无论居住在哪里，都能够获得相应医疗技术服务。

哈萨克斯坦目前正根据《2023—2027年肿瘤疾病综合防治计划》持续推进癌症诊疗体系建设。