卫生部：全国年均超20万人参与献血

其中，阿斯塔纳、阿拉木图和奇姆肯特的献血人数位居全国前三。这主要得益于这些大城市人口较多，对血液及其成分的需求也相对较高。

正是由于广大献血者的爱心奉献和社会责任感，全国医疗机构才能持续获得充足的血液供应，用于开展各类手术、肿瘤疾病治疗以及救治交通事故伤者、重症创伤患者和新生儿等医疗工作。

统计数据显示，2025年哈萨克斯坦全国共完成血液及血液成分捐献255255次。这一数字不仅体现了公民较高的社会责任意识，也反映出国家血液服务体系的稳定运行和持续发展。

在献血队伍中，荣誉献血者发挥着重要作用。荣誉献血者是指累计献血及捐献血液成分超过50次的公民。他们在推动无偿献血事业发展、挽救患者生命方面作出了重要贡献。

为表彰其贡献，一批荣誉献血者被授予哈萨克斯坦卫生部“为卫生事业发展作出贡献”部门奖章。

目前，哈萨克斯坦献血事业保持稳定发展态势。全国每年有超过18万人参与献血，累计完成25.5万余次捐献，可满足8万多名患者的输血需求，为挽救生命和促进患者康复提供重要保障。

根据《人民健康与医疗保健体系法典》规定，职工在接受献血前体检以及献血当天，可依法享受带薪休假待遇，用人单位须保留其平均工资。

各地血液中心指出，世界献血者日不仅是向献血者表达敬意的重要节日，也是提升社会对自愿无偿献血认知、倡导更多民众参与献血公益事业的重要平台。

值得一提的是，每年的6月14日为世界献血者日，旨在感谢无偿献血者为挽救生命作出的贡献，并呼吁更多民众积极参与献血。