卫生部：全国一年完成逾1.3万例心脏开胸手术

数据显示，在全部心脏开胸手术中，冠状动脉旁路移植术（搭桥手术）占46.1%，后天性心脏病手术占22.7%，先天性心脏病手术占13.1%。

随着心脏外科技术快速发展，哈萨克斯坦已跻身全球心脏外科发展水平前30位。

目前，哈萨克斯坦已能够开展心脏开胸手术、血管内介入治疗等多项高技术医疗服务，国内心脏病学领域可提供80余项高科技医疗项目。

2025年，哈萨克斯坦成功完成第100例心脏移植手术，成为医学领域的重要里程碑，体现了本国医疗团队在心脏移植领域的专业能力不断提升。

数据显示，过去五年，哈萨克斯坦循环系统疾病发病率下降15%，相关死亡率下降35.1%。

2026年前五个月，这一改善趋势仍在持续。其中：

循环系统疾病发病率下降6.6%；

动脉高血压下降9.7%；

缺血性心脏病下降10.1%；

急性心肌梗死下降5.7%；

急性脑血管意外（脑卒中）下降6.1%。

卫生部表示，上述成果主要得益于卒中中心和心血管中心网络不断完善、高科技医疗服务覆盖范围持续扩大、现代临床诊疗规范推广应用、急救体系不断优化、预防性筛查规模扩大，以及心血管疾病患者药物保障水平不断提高。