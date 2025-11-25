卫生部：新生儿死亡率降近两成 将继续加强母婴健康服务

他表示，今年前9个月，新生儿死亡率较去年同期下降了19.3%。这意味着新生儿死亡率为5.84‰，而去年同期为7.24‰。

苏勒坦哈兹耶夫指出，这一进展得益于在发展初级卫生保健、加强母婴健康服务以及引入现代化新生儿监测方案等方面持续推进的系统性工作。

据他介绍，阿特劳州、阿拜州和杰特苏州三个地区在改善新生儿死亡率方面仍有提升空间。卫生部正与地方执行机构合作，采取更有力的措施以实现既定目标。

尽管取得了一定成效，卫生部仍将继续推进以下工作：

在初级卫生保健层面发展儿科住院部和服务；

建立并扩大早期干预中心；

加强和完善家庭访视服务；

提升儿科疾病预防与早期筛查能力。

—呵护每个孩子健康成长是我们的首要任务。我们将继续努力，确保全国各地区都能获得现代化、高质量的医疗服务，并期望看到持续的积极变化。-苏勒坦哈兹耶夫强调。

卫生部计划保持并巩固保护哈萨克斯坦小公民健康的各项措施的积极势头。

【编译：阿遥】