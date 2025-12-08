卫生部回应议员质询：早产儿眼科筛查覆盖率达96.88%

苏勒坦哈兹耶夫表示，根据2023年3月31日第52号命令批准的《新生儿救助组织标准》，新生儿需接受先天性发育缺陷、遗传性代谢疾病以及视力和听力功能障碍的筛查。

他指出，早产儿视网膜病的早期发现和及时治疗是卫生部门当前的重要任务之一。

苏勒坦哈兹耶夫称，筛查的目的是预防儿童不可逆转的失明。该计划包括ROP的早期诊断、及时提供专业的眼科救助、对家长的咨询以及对筛查有效性的监测。

根据该部门的数据，截至今年第三季度，新生儿筛查覆盖率达98.2%。针对ROP风险群体的早产儿眼科筛查覆盖率为96.88%。其中，1086名新生儿被诊断患有视网膜病，399名接受了紧急治疗。

苏勒坦哈兹耶夫表示，三级围产期中心已全面配备视网膜病筛查所需的眼科设备。此外，玻璃体视网膜手术在强制性社会医疗保险框架内，于哈萨克斯坦眼病科学研究所和阿斯塔纳市第2多功能城市医院开展。

他还指出，哈萨克斯坦已建立在早产儿出现活动性视网膜病时，将其（包括通过航空医疗救护）运送至能够提供专业救助的三级诊所的机制。

此外，苏勒坦哈兹耶夫表示，医疗机构的费用报销根据临床成本分组进行。

他强调，自2024年6月1日起，新生儿科服务的费率平均提高了36.5%，这使得医疗机构能够根据标准报销全部费用。

【编译：阿遥】