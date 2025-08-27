08:49, 27 八月份 2025 | GMT +5
卫生部：哈萨克斯坦在母婴健康领域取得新进展
（哈萨克国际通讯社讯）8月26日，哈萨克斯坦卫生部发布消息，介绍在保护母婴健康方面已取得的一系列积极成果。
支持女性和孕妇：
-
恢复了妇女咨询辅导中心的工作；
-
启动“母亲健康”计划，拨款51亿坚戈用于12项孕前检查；
-
设立“健康母亲”疗养院，专门收治来自偏远地区的高危孕妇；
-
成立22个胎儿保护中心和18个日间诊所，使产前筛查覆盖率提高了8%，先天性畸形检出率提高了13%。由此成功避免了978例严重畸形儿童的出生。
这些措施使新生儿因畸形导致的死亡率下降了15%，初始残疾率下降了7.5%。
基础设施建设和人才培养：
-
在全国各地区设立20个情景式培训中心，用于监测孕妇健康状况，并为医护人员提供持续培训；
-
自2025年起，在初级卫生保健机构设立儿科部门，并开设100个面向3岁以下儿童的早期发展和干预中心，这一举措使家庭婴儿死亡率下降了22%；
-
2024年引入“胎儿医学”创新技术；
-
每年在国内完成约2000例儿童心脏直视手术；
-
在儿科领域推广19项创新技术，使得因治疗需要而被送往国外的儿童人数减少了一半。
资金支持：
-
自2024年6月1日起，提高产科和儿童护理服务的费率；
-
拨款200亿坚戈，用于支付医疗机构费用、提供高价药物并保障专业人才留用。
据此前报道，2024年哈萨克斯坦产妇死亡率下降12%，创下历史最低水平。
【编译：阿遥】