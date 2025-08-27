中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    08:49, 27 八月份 2025 | GMT +5

    卫生部：哈萨克斯坦在母婴健康领域取得新进展

    哈萨克国际通讯社讯）8月26日，哈萨克斯坦卫生部发布消息，介绍在保护母婴健康方面已取得的一系列积极成果。

    卫生部：哈萨克斯坦在母婴健康领域取得新进展
    Фото: pexels.com

    支持女性和孕妇：

    • 恢复了妇女咨询辅导中心的工作；

    • 启动“母亲健康”计划，拨款51亿坚戈用于12项孕前检查；

    • 设立“健康母亲”疗养院，专门收治来自偏远地区的高危孕妇；

    • 成立22个胎儿保护中心和18个日间诊所，使产前筛查覆盖率提高了8%，先天性畸形检出率提高了13%。由此成功避免了978例严重畸形儿童的出生。

    这些措施使新生儿因畸形导致的死亡率下降了15%，初始残疾率下降了7.5%。

    基础设施建设和人才培养：

    • 在全国各地区设立20个情景式培训中心，用于监测孕妇健康状况，并为医护人员提供持续培训；

    • 自2025年起，在初级卫生保健机构设立儿科部门，并开设100个面向3岁以下儿童的早期发展和干预中心，这一举措使家庭婴儿死亡率下降了22%；

    • 2024年引入“胎儿医学”创新技术；

    • 每年在国内完成约2000例儿童心脏直视手术；

    • 在儿科领域推广19项创新技术，使得因治疗需要而被送往国外的儿童人数减少了一半。

    资金支持：

    • 自2024年6月1日起，提高产科和儿童护理服务的费率；

    • 拨款200亿坚戈，用于支付医疗机构费用、提供高价药物并保障专业人才留用。

    据此前报道，2024年哈萨克斯坦产妇死亡率下降12%，创下历史最低水平

    【编译：阿遥】

    标签:
    哈萨克斯坦 医疗卫生 健康
    Ерлан Мазан
    Ерлан Мазан
    编译
    正在阅读