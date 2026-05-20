哈萨克斯坦首次担任世界卫生大会甲委员会主席国

哈萨克斯坦卫生部第一副部长提穆尔·苏勒坦哈兹耶夫当选甲委员会主席。

在哈方主持下，委员会将讨论包括大流行防范、初级卫生保健体系建设、医疗体系韧性、全民医疗覆盖、医疗数字化、人工智能在医疗领域应用、抗菌药物耐药性以及心理健康等全球卫生议题。

委员会首日会议已开始讨论当前国际卫生领域最受关注的问题之一——世界卫生组织《大流行协定》及其附件文件制定工作。

讨论期间，60多个国家表示支持继续推进谈判，并强调应在团结与互信基础上达成共识。

发展中国家重点关注病原体、技术及科研信息的公平获取问题，而发达国家则强调建立高效且可执行的全球疫情应对机制的重要性。

来自欧盟、全球疫苗免疫联盟、南方中心（South Centre）以及多个国际组织、行业协会和专业机构的代表也参与相关讨论。

会议期间，各方还特别关注初级卫生保健体系发展以及数字化医疗解决方案在偏远地区医疗服务中的应用问题。

哈方介绍了本国在加强初级卫生保健、发展远程医疗、移动医疗以及完善医疗融资机制方面的经验。

提穆尔·苏勒坦哈兹耶夫表示，如何保障偏远地区居民平等获得医疗服务，对哈萨克斯坦和许多国家而言都具有现实意义。因此，哈方正持续加强基层医疗体系建设，扩大远程医疗咨询服务，并推广现代数字化医疗解决方案，以提升医疗服务可及性和质量。

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

目前，哈萨克斯坦初级卫生保健体系已拥有约5000家机构，其中4000多家服务于农村及偏远地区居民。

哈萨克斯坦卫生部指出，此次担任世界卫生大会甲委员会主席国，体现了哈萨克斯坦国际影响力不断提升，以及其在全球卫生议程中的作用日益增强。

【编译：达娜】