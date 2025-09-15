哈萨克斯坦首次庆祝卫生防疫工作者日

为庆祝这一节日，哈萨克斯坦卫生部卫生防疫控制委员会提供了相关数据，基于此我们回顾了该领域的发展历程。

艰难起步：卫生防疫体系的初创

哈萨克斯坦的卫生防疫服务始于上世纪初，当时面临人员、设备和技术短缺的困境，流行病形势也不容乐观。

卫生防疫控制体系的建立与该国西部地区爆发鼠疫密切相关。1901年至1914年间，哈萨克斯坦开设了6个配备小型实验室的抗鼠疫机构，开展最基本的防疫措施。1913年，乌拉尔市抗鼠疫站设立了实验室，为后续发展奠定了基础。

体系奠基：1922年新篇章

1922年9月，《共和国卫生机构法令》的颁布标志着卫生防疫服务进入新阶段，为全国卫生防疫体系的形成提供了法律保障。同年，阿克莫拉和乌拉尔市的卫生部门设立了卫生防疫分支机构，并组建了卫生细菌学实验室。

卫生防疫体系作为国家医疗系统的重要组成部分持续发展，卫生医生数量从1921年的6人增加到1929年的32人，到1940年达到170人。

Фото: Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті

机构壮大：关键节点的突破

1925年，克孜勒奥尔达成立了地区卫生细菌学研究所（现为哈萨克斯坦公共卫生国家中心，以H·朱马托夫命名），在临床诊断实验室研究、基层实验室人员培训以及指导全国卫生细菌学实验室方面发挥了重要作用。同时，位于阿拉木图的中亚抗鼠疫研究所（现为M·艾克姆巴耶夫国家特危传染病科学中心）针对流行病学、寄生虫学、病毒学和传染病病理学等关键领域开展了重要研究。

1931年，在阿拉木图召开的哈萨克斯坦首届卫生医生与流行病学家大会上，决定设立新的组织架构，州级卫生检查机构从抗疫部门中分离出来，后者继续负责指导卫生细菌学实验室。从1933年起，随着州级卫生检查机构的建立，卫生部门开始积极参与城市和农村的规划与改造、卫生设施建设和清洁，以及保障居民饮用水质量等预防性工作。

战前与战时：实验室网络扩展

1937年至1941年间，地区和城市卫生防疫站的实验室网络进一步扩展。到40年代初，全国已有32个卫生细菌学实验室。1939年11月1日，卫生防疫委员会全会决定将临床部门从卫生细菌学实验室中剥离，重点加强卫生与防疫研究。

战争期间，为满足综合防疫需求，卫生防疫机构进一步扩大，到1944年，全国实验室数量增至41个，尽管许多实验室仍缺乏固定场所和必要设备。

Фото: Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті

战后重建：体系的快速发展

战后，哈萨克斯坦的实验室网络持续发展，到1952年，卫生细菌学实验室数量增至121个。1948年，苏联卫生部颁布第716号命令，统一了卫生防疫机构的结构，新增了工业卫生、巴氏杀菌、乳品控制、卫生细菌学、卫生食品和红疹实验室等部门。水质、空气和食品的实验室检测以及预防性微生物研究成为日常工作。

1954年，卫生防疫服务进行新一轮改革，将卫生防疫站、抗疟疾机构、消毒服务机构和各类实验室整合为州级、市级和地区级卫生防疫站。1954年至1956年间，11个卫生细菌学实验室被派往新开发地区，18个示范性卫生防疫站开始建设和设备配备。

曲折前行：结构调整与恢复

1958年，哈萨克斯坦卫生部决定将所有地区级卫生防疫站解散，改为地区医院的卫生防疫部门。然而，1962年第十四届全苏卫生与防疫医生大会对此改革提出严厉批评。从1964年起，地区级卫生防疫站的恢复工作启动，至1970年完成。

每座卫生防疫站的核心均为卫生细菌学实验室，其结构根据人员编制、当地条件和工作量确定，包括食品卫生、工业卫生、细菌学、病毒学、放射学和住房公用事业等部门。在大型工业城市，还设立了工业卫生实验室和大气环境保护实验室。

现代化步伐：新挑战与新机遇

随着国家经济的发展，卫生防疫服务需要对新型化学物质进行实验室检测，规范环境中的含量，并制定改善劳动条件和环境的预防措施。1968年，首批毒理学实验室在卡拉干达和奇姆肯特州成立，随后在西哈萨克斯坦、科克舍套和阿拉木图州等地陆续设立。

1969年，苏联卫生部第300号命令进一步规范了卫生防疫站的组织结构和医务与技术人员的编制标准。70至80年代，哈萨克斯坦的卫生实验室每年进行超过200万次分析，涉及噪声、振动、化学残留物和工业企业劳动条件的检测。新增10个病毒学实验室和5个中央临床诊断细菌学实验室（分别位于乌拉尔、采林诺格勒、卡拉干达、阿特劳和阿拉木图）。

1973年，苏联医学科学院营养研究所分支机构在哈萨克斯坦成立，成为研究健康与疾病人群营养问题、制定符合自然气候条件的营养标准的重要科研中心。

Фото: Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті

独立后的转型与改革

哈萨克斯坦独立初期，卫生防疫服务经历了重大改革。1994年，《人民卫生防疫福祉法》首次为保障人民卫生防疫福祉提供了法律依据，明确了体系发展方向。由于行政区划调整，卫生防疫机构数量从369个减少到236个。同时，毒理学实验室网络持续扩展，1993年至1996年间在东哈萨克斯坦、巴甫洛达尔、曼吉斯套、江布尔等州及阿拉木图市相继设立。

2002年，《人民卫生防疫福祉法》修订后，卫生防疫体系再次重组，卫生防疫站改为州级卫生防疫控制部门和卫生防疫评估中心。2009年，改革建立了垂直管理体系，卫生防疫机构从地方行政机构划归卫生部国家卫生防疫监督委员会管理。

2011年至2015年《健康哈萨克斯坦》计划实施期间，优化了卫生防疫评估中心网络，撤销了5个区域交通中心，将其职能移交州级中心。到2011年底，卫生防疫评估中心及其分支机构总数为209个，全部获得ISO标准认证，新增5个区域病毒学实验室和3个食品安全专项实验室，并引入了外部质量评估体系。

近年发展：机构整合与职能拓展

2013年，国家卫生防疫监督委员会及其下属机构并入新成立的消费者权益保护署，新增了消费者权益保护和技术法规合规监督职能。2014年，消费者权益保护委员会在国家经济部下成立，2015年通过整合16个卫生防疫评估中心和4个消毒站，成立了“国家评估中心”国有企业。

目前，实验室控制体系由国家评估中心的21个州级分支机构、182个地区/城市部门及4个消毒中心组成。2017年，卫生防疫服务从国家经济部重新划归卫生部，成立了公共卫生委员会。2018年，新增商品与服务质量安全控制职能，组建了商品与服务质量安全控制委员会。2020年疫情期间，卫生部再次重组，成立了卫生防疫控制委员会。

哈萨克斯坦的卫生防疫服务在过去一个世纪中，从艰难起步到体系完善，经历了多次改革与挑战，为保障人民健康和公共安全作出了重要贡献。

【编译：木合塔尔·木拉提】