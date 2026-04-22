区域生态峰会各国与会代表团团长抵达EXPO展览中心

作为对话平台的区域生态峰会（RES2026）是在联合国及其他国际组织合作框架下设立，旨在推动形成中亚地区生态系统保护与修复、水资源和土地资源合理利用以及生物多样性保护的综合政策与合作机制。

Фото: Ақорда

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在区域生态峰会2026全体会议开幕式上，预计将有多国领导人及国际组织高级官员发表讲话，包括我国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫、吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫、塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙、土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫、亚美尼亚总统瓦哈格恩·哈恰图良、蒙古国总统乌赫那·呼日勒苏赫、格鲁吉亚总统米哈伊尔·卡韦拉什维利，以及阿塞拜疆总理阿里·阿萨多夫。

此外，联合国经济和社会事务副秘书长李军华、联合国副秘书长兼联合国环境规划署执行主任英格·安德森，以及联合国欧洲经济委员会执行秘书塔季扬娜·莫尔昌也将出席并发表讲话。

据悉，本次区域生态峰会在联合国支持下举行，汇聚各国政府、国际组织及金融机构代表，旨在推动区域生态治理从对话走向务实合作，并通过制定联合声明及行动计划，进一步深化中亚国家在可持续发展领域的协同发展。

【编译：木合塔尔·木拉提】