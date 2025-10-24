中文
    世卫组织：加沙卫生危机依然严峻，重建医疗系统至少需70亿美元

    哈萨克国际通讯社讯）据联合国新闻处消息，世界卫生组织总干事谭德塞周四发表讲话指出，尽管加沙的停火协议仍然脆弱，但总体上得以维持，这为人道援助和医疗救治提供了宝贵的窗口期。然而，加沙的卫生危机依然严峻，重建加沙的医疗卫生系统至少需要70亿美元。

    联合国图片
    Фото: 联合国图片

    17万人受伤

    谭德塞指出，饥饿和疾病正在困扰加沙地区的民众。

    目前加沙有超过17万人受伤，其中包括5000多名截肢患者和3600多名严重烧伤患者，每个月仍有约4000名妇女在极不安全的条件下分娩，儿童的生命岌岌可危。还有至少4.2万人需要长期康复治疗。约100万人需要心理健康支持。

    然而，加沙的医疗体系遭受严重破坏，36家医院中仅有14家仍在部分运作，没有一家医院能够完全正常运转，关键药品、设备和医护人员极度缺乏。

    巨大的转诊需求

    自停火生效以来，世卫组织已向加沙医院运送更多医疗物资，部署额外的紧急医疗队，并扩大医疗转运规模。

    世卫组织通过开放的凯雷姆沙洛姆口岸输送医疗物资，并在周三协助将41名患者和145名陪同人员转移至多个国家。谭德塞对接受加沙病患的20多个国家表示感谢。

    尽管援助流量有所增加，但远不足以满足需求。目前，仍有1.5万名患者需要在加沙以外接受治疗，其中包括4000名儿童。已有700多人在等待撤离和转移期间去世。

    谭德塞呼吁，恢复向包括东耶路撒冷在内的约旦河西岸的转诊机制，并希望更多国家接收来自加沙的病患。

    他再次呼吁开放包括拉法口岸在内的所有边境口岸，以扩大援助规模，并让更多患者能够在埃及接受治疗。埃及阿里什积压了大量待运入加沙的援助物资，只需等待拉法口岸开放即可运入。

    重建卫生系统

    世卫组织正在与合作伙伴共同规划加沙卫生系统的长期恢复与重建。

    谭德塞指出，在接下来的几周内，世卫组织将重点关注以下四个领域：维持挽救生命和支撑生命的基本卫生服务；加强公共卫生情报、预警及传染病防控；协调卫生合作伙伴行动；支持卫生系统的恢复与重建。

    世卫组织制定的60天停火应对计划需要筹集4500万美元，但要重建加沙卫生系统，至少需要70亿美元。

    谭德塞表示：“我们在战争期间始终坚守，并将继续留在这里，帮助加沙民众建设一个更加健康、安全与公平的未来。”

    国际 联合国
