杰特苏州生态旅游迎来新高峰 两大国家公园游客量大幅增长

据州旅游局统计，为提升游客体验，2023年阿勒腾耶米勒国家自然公园引入私人投资建成访客中心并投入使用。去年，公园还更新了所有旅游线路的导视信息牌，并对别斯沙特尔塞人古墓群的保护性顶棚进行了修缮。同时，扎纳托海和唐巴勒塔斯护林站配备了专门的篝火宿营点，为游客提供更贴近自然的露营体验。

Фото: gov.kz

在准噶尔阿拉套山方向，萨尔坎县托波莱夫卡村的访客中心已正式开放。公园内新增了4个休闲区、2个停车场，安装了22块宣传展板、113块指示牌及2座入口拱门，并同步完善了垃圾收集设施和卫生服务，为游客提供更加便利的游览环境。

Фото: gov.kz

为了方便游客驾车前往贾斯勒湖，全长20公里的托波莱夫卡—扎郎阿什护林站公路中修工程已完成，预计今年内全线竣工。同时，通往我国最高瀑布——布尔罕布拉克瀑布（位于准噶尔阿拉套山系）的31公里公路改建工程也正在有序推进中，为游客探索自然奇观提供了便利通道。

Фото: gov.kz

杰特苏州旅游局局长萨肯·图克巴耶夫表示，为吸引更多游客并宣传本地旅游资源，州内每年都会举办多场品牌化活动。其中，“西弗斯苹果花节”“阿拉湖涟漪”艺术节以及“阿勒腾-耶米勒：野驴家园”节已正式纳入国家旅游和体育部《2026年文化旅游活动日历》。

Фото: gov.kz

据他介绍，上述举措总体成效显著。2025年监测数据显示，访州游客总数增长了11%，其中外国游客数量更是同比增长了60%。

Фото: gov.kz

值得注意的是，除了两大国家公园，阿拉湖国家自然保护区也位于杰特苏州境内，为生态旅游提供了更多选择。

Фото: gov.kz

Фото: gov.kz

【编译：阿遥】